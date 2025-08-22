Origen del Día del Folclore en Paraguay: ¿por qué se celebra el 22 de agosto?

El término “folclore” proviene del inglés “folklore”, formado por las palabras “folk” (pueblo) y “lore” (saber o conocimiento popular). Por lo tanto, el folclore se refiere al conjunto de tradiciones, costumbres, creencias y expresiones culturales de un pueblo, transmitidas de generación en generación, usualmente de manera oral.

Origen del Día del Folclore en Paraguay

El Día del Folclore en Paraguay se celebra el 22 de agosto, alineándose con la fecha que la UNESCO declaró como el Día Mundial del Folclore en 1960. La elección de esta fecha se basa en el aniversario de la primera vez que el término “folklore” fue utilizado oficialmente por el arqueólogo inglés William John Thoms en 1846.

Iniciativas en Paraguay

En Paraguay, la celebración de esta fecha fue institucionalizada por la Secretaría Nacional de Cultura y diversas organizaciones culturales con el objetivo de fortalecer y preservar las tradiciones folclóricas del país. A través de esta celebración, se busca crear conciencia sobre la importancia de proteger y fomentar las expresiones culturales que conforman la identidad nacional.

Importancia del Día del Folclore

Preservación cultural: La celebración del Día del Folclore juega un papel fundamental en la preservación de los valores culturales y la identidad paraguaya. Las manifestaciones folclóricas son una ventana al pasado y al espíritu de un pueblo que ha sabido mantener viva su historia y tradiciones a lo largo del tiempo.

Fomento educativo: Durante esta jornada, se llevan a cabo actividades educativas en escuelas y colegios donde se enseña a los estudiantes sobre las diversas manifestaciones folclóricas de Paraguay, tales como la música, la danza, las artesanías, la gastronomía y las festividades tradicionales.

Promoción turística: El Día del Folclore también es una oportunidad para promover el turismo cultural. Las festividades y eventos organizados atraen tanto a locales como a turistas que desean experimentar de primera mano la riqueza cultural del país.