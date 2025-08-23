Médicos de la “Promo 83” realizan maratón de cirugías gratuitas en Coronel Oviedo

Un fin de semana maratónico de solidaridad médica se vive en el Hospital General de Coronel Oviedo y otros nosocomios, donde cirujanos de distintas especialidades realizan gratuitamente procedimientos quirúrgicos en el marco del programa “Retribuyendo al Pueblo”.

La iniciativa es impulsada por la Fundación de Médicos de la Promoción 1983 de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) y busca acercar la medicina de alta complejidad a comunidades rurales.

El viernes se llevaron a cabo unas 25 cirugías generales, principalmente de vesículas por videolaparoscopía y urología, distribuidas entre el hospital ovetense y el Hospital Regional de Policía “Santa Rosa de Lima”. Según los organizadores, los pacientes operados en la jornada ya comenzaron a recibir el alta médica.

La actividad continúa este sábado con procedimientos otorrinolaringológicos en pacientes pediátricos. “Nuestro objetivo es llegar a 62 cirugías en esta primera etapa, que culmina el domingo”, explicó el cirujano coloproctólogo Isaías Fretes, miembro del comité organizador.

Los beneficiados son personas provenientes de distritos del departamento de Caazapá, como Yegros, Yuty, Moisés Bertoni y 3 de Mayo. La mayoría de ellos fueron seleccionados tras un proceso de evaluación de ocho meses, priorizando a familias de escasos recursos y pacientes con enfermedades que requieren intervención quirúrgica urgente.

Fretes señaló que se trata de pobladores de “tierra adentro”, que normalmente no tienen acceso a este tipo de cirugías por los altos costos o por la distancia que deben recorrer hasta los grandes hospitales de referencia.

Además del beneficio directo a los pacientes, el programa también constituye una plataforma de aprendizaje para médicos jóvenes, que tienen la oportunidad de trabajar al lado de especialistas de trayectoria nacional e internacional.

El cronograma establece que el próximo fin de semana, el 5 y 6 de setiembre, las jornadas continuarán en el Centro de Salud de Yuty, donde se prevén intervenciones de hernias, eventraciones, cirugía plástica, procedimientos proctológicos y endoscopías. También están programadas cirugías traumatológicas en fecha a confirmar.

Las operaciones son posibles gracias a la articulación con hospitales del Ministerio de Salud, que facilitan quirófanos y equipos. En este caso, tanto el Hospital General de Coronel Oviedo como el Hospital de la Policía albergan a pacientes que llegaron desde el jueves para su preparación prequirúrgica.

La Fundación cubre la operatividad de los médicos y la organización logística, mientras que el traslado de los pacientes corre por cuenta de las autoridades locales o de las propias familias.

Uno de los ejes centrales del proyecto es la descentralización. En Caazapá, departamento con altos índices de pobreza, la falta de servicios especializados es una de las principales barreras para la salud. Por eso, programas como este apuntan a llevar el quirófano hasta donde están los pacientes, evitando traslados prolongados y costosos, insistió Fretes.

Los organizadores destacaron también la respuesta positiva de los propios hospitales, que dispusieron salas y personal de apoyo.

El proyecto “Retribuyendo al Pueblo” ya se llevó a cabo en otros departamentos como Guairá y Central. La Fundación adelantó que la intención es expandirlo a más regiones, siempre con la misma filosofía de acercar medicina compleja a poblaciones vulnerables.