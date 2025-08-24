Cortes programados: Las zonas donde no habrá energía este domingo

La Administración Nacional de Electricidad (ANDE) comunicó que este domingo 24 de agosto se realizarán trabajos programados en varios puntos de Asunción y el Área Metropolitana. En algunos casos, las interrupciones serán más largas y en otras zonas se prevé cortes mucho más breves.

Los cortes más extendidos se darán en las siguientes zonas y franjas horarias:

En Limpio

En Asunción

En Fernando de la Mora

En Capiatá

En Villeta:

En Ñemby:

Cortes breves en tres ciudades

Por otro lado, también se realizarán trabajos en la línea de transmisión LT-220kV-SLO-LUQ-LIM, lo que ocasionará cortes breves en el suministro eléctrico. Las interrupciones, de entre 5 y 10 minutos, se registrarán durante las franjas horarias de 00:00 a 04:00 y 15:00 a 18:00.

La institución explicó que los trabajos responden a una adecuación electromecánica de potencia en 220kV, y pidió a los usuarios tomar medidas preventivas, especialmente hospitales, puestos de salud, sanatorios, juntas de saneamiento y empresas proveedoras de agua potable.

Estas serán las zonas afectadas por cortes breves hoy:

En Luque:

Los cortes de energía abarcarán parte del Centro, el Mercado de Luque, el Hospital Regional de Luque, el Sportivo Luqueño, el Hipermercado Luisito, el I.P.S. de Luque, además de los barrios Ycuá Duré, Isla Bogado, Ycuá Karanda’y, Cañada San Rafael, Tercer Barrio, Primer Barrio, Loma Merlo, Isla Aranda, Yaguareté Cora, Tarumandy, Moras Cué, Nueva Asunción y Maca’í. También afectará al Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi y a la Parroquia Virgen del Rosario.

En Areguá:

En esta ciudad, los barrios y compañías afectados serán Caacupemí, Valle Pucú, Yukyry y Las Mercedes, además de sectores del barrio Yka’a y Marin Caaguy.

En Limpio:

En esta localidad, la interrupción alcanzará a la Compañía Aguapey y a sectores de Itapuamí.

Recomendaciones para los usuarios

La ANDE solicitó a la ciudadanía mantener las precauciones necesarias durante los horarios mencionados, considerando que la línea debe tratarse como energizada en todo momento.

Si los trabajos concluyen antes del plazo previsto, la energía eléctrica será restablecida de forma anticipada.