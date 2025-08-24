Video: mujer sobrevivió a ataque de sicario en Tacuatí

Un violento ataque a tiros ocurrió a la comunidad de Tacuatí, dejando a una mujer grave y exponiendo una trama criminal que se investiga desde el interior de la Penitenciaría Regional.

El hecho ocurrió cuando un sujeto con casco ingresó al local comercial, se dirigió directamente a la caja donde se encontraba la víctima atendiendo a un cliente y, sin mediar palabra, le disparó en tres ocasiones. El agresor huyó del lugar en una motocicleta, acto que quedó registrado por las cámaras de seguridad del establecimiento.

La víctima, Victorina Ovelar Prieto (35), recibió impactos de bala en el pecho. Tras ser auxiliada en un centro de salud local, fue trasladada de emergencia a un sanatorio privado en la ciudad de Horqueta, donde su estado evoluciona favorablemente.

La investigación, a cargo del fiscal Juan Daniel Benítez, apunta a un crimen por encargo. Agentes de la Policía Nacional y del Ministerio Público allanaron un sector aledaño a la penitenciaría, incautando un automóvil y teléfonos celulares como parte de las evidencias.

La principal hipótesis señala que el ataque fue ordenado por la expareja de la mujer, quien se encuentra recluido en la cárcel de San Pedro cumpliendo una condena. Según los datos recabados, la víctima habría estado recibiendo amenazas previas por parte de este individuo.

Las autoridades confirmaron que continúan recabando evidencias para cotejar datos, esclarecer el trasfondo del caso y determinar con exactitud la identidad del autor material y los intelectuales del atentado.