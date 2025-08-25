Foro Regional en Ybycuí visibiliza desafíos y logros en salud comunitaria

La actividad tuvo como objetivo visibilizar el trabajo comunitario de las USF y destacar experiencias exitosas de los equipos de salud en su interacción con la comunidad, con especial enfoque en la adolescencia.

En ese contexto, fueron reconocidas las experiencias destacadas de las USF en el mencionado concurso fotográfico, centrado en la cotidianeidad, el esfuerzo y la resiliencia de las comunidades. Los equipos ganadores fueron: USF Cerro León (Paraguarí), USF Mbocayaty (Escobar) y USF Mbuyapey.

Durante la jornada se llevaron a cabo simposios temáticos con agentes comunitarios de salud, donde se abordaron estrategias para mejorar la salud integral de adolescentes, experiencias comunitarias innovadoras lideradas por equipos de salud, y líneas de cuidado priorizadas por el Ministerio de Salud, tales como vacunación, salud mental, planificación familiar y prevención de enfermedades crónicas.

El evento fue organizado por el Departamento Regional de APS de la IX Región Sanitaria, a cargo de la Dra. Mercedes Montiel Escobar, junto con la Coordinación Académica de la Lic. Sandra Valdez. Contó con el apoyo de Plan International Paraguay, representado por Laura Amarilla; la Cooperación Española; y la Fundación de Religiosos para la Salud (FRS), representada por Juan Cartamán y Alejandra Gómez.

Estuvieron presentes también la directora de la IX Región Sanitaria, Dra. Auria Villalba, y el director de Atención Primaria de la Salud y coordinador de la Unidad de Programas N.º 1 de Guairá–Paraguarí, Domingo Gómez.

El director de Atención Primaria de la Salud del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS), Dr. Miquéias Abreu, manifestó la importancia de seguir mejorando la calidad de la atención integral a los adolescentes. Destacó que los agentes comunitarios son el nexo entre las USF y la comunidad, e instó a continuar trabajando en equipo bajo alianzas estratégicas para fortalecer la salud regional.