Fuerzas Armadas desplegará 3.000 militares para seguridad del Mundial de Rally

Con el objetivo de proporcionar un entorno seguro tanto para los participantes del Mundial de Rally como para los espectadores del evento, las Fuerzas Armadas de la Nación desplegarán 3.000 efectivos militares.

Garantizan el despliegue de medios terrestres, aéreos y fluviales para el fortalecimiento de la seguridad en apoyo a la organización del evento.

La operación contará con la participación de personal altamente capacitado en diversas áreas, incluyendo:

Lea más: Paraguay es tierra del Mundial

Personal operativo : equipos de respuesta rápida estarán disponibles para actuar ante cualquier eventualidad, asegurando la protección de todos los asistentes.

Personal táctico : unidades especializadas estarán desplegadas en puntos estratégicos a lo largo del recorrido del rally, garantizando una vigilancia constante y efectiva.

Personal de inteligencia: se implementarán medidas de inteligencia para anticipar y mitigar posibles riesgos, asegurando que el evento transcurra sin contratiempos.

El ministro de Defensa Nacional, Óscar González, reiteró el compromiso de las Fuerzas Armadas con la seguridad durante el rally, destacando la importancia de trabajar en conjunto con las autoridades y organizadores del evento.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Unite al canal de ABC en WhatsApp