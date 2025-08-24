ABC Motor

Paraguay es tierra del Mundial

Llegó el momento soñado, el primer Rally del Paraguay estrena a nuestro país como anfitrión del Campeonato Mundial de Rally (WRC), en su décima prueba del calendario.

Así como en Tajy florece en agosto en nuestro país, el Mundial de Rally también llega esta semana para marcar un hito histórico en el deporte nacional con la primera edición del Rally del Paraguay, décima cita del WRC.
Una nueva historia comienza a escribirse en el automovilismo nacional, con la primera edición del Rally del Paraguay, prueba que inicia el jueves y va hasta el domingo.

El equipo MZ Racing, con sus tres integrantes Fau, MIgue y Miki, también tuvieron su Sunday Test en la zona de Nueva Alborada, con los Skoda Fabia.
Paraguay se convierte en tierra del mundial de rally, acogiendo esta semana a la décima prueba del Campeonato del Mundo. El estreno de nuestro país en el WRC marca un hecho histórico y soñado para el deporte, en general, y el automovilismo, en particular.

El sueco Oliver Solberg compartiendo un asado con el equipo Copetrol.
El Rally del Paraguay pondrá durante estos días a nuestro país en la atención del mundo, con sus incógnitas y sorpresas, especialmente para los visitantes.

Los mejor de lo mejor del Mundial de Rally se concentra desde ayer en la ciudad de Encarnación, epicentro de la carrera y que aguarda para estos días a más de 200.000 visitantes para seguir la competencia.

Los representantes de lo equipos oficiales Rally1, Pablo Marcos (Hyundai), Grégoire Munster (M-Sport Ford) y Sami Pajari (Toyota Gazoo Racing) fueron agasajados este domingo en una ceremonia de bienvenida en Agua Vista.
Esta es una oportunidad única para mostrar el país al mundo, a través de las transmisiones televisivas que se darán durante la carrera, a cientos de países y millones de televidentes.

Paraguay es tierra de rally y la pasión por este deporte se demostrará al costado del camino todos los tramos, a partir del jueves con el shakedown en Trinidad (9:01) y por la noche, con la partida ceremonial en el Centro Cívico de Encarnación,

Desde el viernes y hasta el domingo, pasando por 13 distritos y más de 300 kilómetros de pruebas especiales, se vivirá la mayor fiesta del rally mundial en Paraguay, en un debut soñado y anhelado.

Sunday Test

Este domingo se cumplió el Sunday Test, con buena presencia de los competidores de la categoría WRC2. Estas pruebas privadas se cumplieron en la compañía Ypajere del distrito de General Artigas.

Miguel Ángel García y Hernán Vargas Paña estuvieron en las pruebas.
Sin dudas que la presencia del sueco Oliver Solberg y del polaco Kajetan Kajetanowich, ambos con Skoda Fabia RS Rally2, fue la atracción de las pruebas, donde también nuestros representantes mostraron sus cualidades e intenciones de ser protagonistas en casa.

Los mundialistas Fau Zaldívar (Skoda Fabia RS Rally2) y Diego Domínguez Bejarano (Toyota GR Yaris Rally2) también buscaron la mejor puesta a punto de sus máquinas, el equipo MZR, en la zona de Alborada, con sus tres integrantes (Miki, Fau y Migue).

También sumaron kilómetros de pruebas Juan Martín Masi, Miguel Angel García, Agustín Alonso y Augusto Bestard, este último con un pequeño fuera de pista que daño su auto.

