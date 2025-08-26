Adultos mayores concluyen con éxito primer módulo de alfabetización digital en Pilar

Con entusiasmo y compromiso, 56 adultos mayores de la ciudad de Pilar culminaron satisfactoriamente el primer módulo del proyecto de alfabetización digital, desarrollado en el marco de la extensión universitaria de la Universidad Nacional de Pilar (UNP).

La actividad se llevó a cabo en el local de la Asociación de Adultos Mayores “Excombatiente Genaro Ozuna”, ubicado en el barrio Yataity.

El programa, coordinado por el profesor Roberto Godoy, tiene como objetivo principal integrar a los adultos mayores al mundo digital.

“Es una nueva experiencia y una gran satisfacción cumplir con esta primera parte del proyecto. En este módulo aprendieron a utilizar el celular, las redes sociales, y muchos ya realizan videollamadas con sus familiares en el exterior. Eso nos motiva a seguir”, expresó Godoy.

La siguiente etapa del programa iniciará la próxima semana y se enfocará en herramientas de banca digital.

“Ellos van a aprender a operar cajeros automáticos, hacer transferencias desde el celular, utilizar billeteras electrónicas y muchas otras funciones que ofrece el sistema digital”, adelantó el coordinador.

Cristina Ozuna, presidenta de la Asociación, resaltó la importancia del aprendizaje digital en esta etapa de la vida:

“Los adultos estamos felices. Muchos no tuvimos la oportunidad de ir a la universidad, pero hoy la universidad viene a nosotros. Eso es algo que estamos aprovechando para actualizarnos y no quedarnos atrás”, puntualizó.

El cierre del primer módulo contó con la presencia de docentes y directores de la UNP, quienes entregaron certificados a todos los participantes, reconociendo su esfuerzo y dedicación.