Celdas VIP: Asociación de Jueces respalda intervención y lamenta declaraciones del ministro Nicora

Luego del conocimiento público de las celdas VIP que se encontraron en la cárcel de Emboscada tras la intervención de las juezas Sandra Kirchhofer, Cynthia Sostoa, Luz Rossana Bogarín y María Lidia Wyder, la AJP confirmó su “total respaldo” al trabajo de las magistradas.

Sin embargo, por el caso el ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, tuvo unas declaraciones que son consideradas como polémicas:

“Cuando cuatro juezas de ejecución penal se van a patear la puerta de la penitenciaría, sacan fotos y publican por todos los medios de comunicación, lo único que ocurre es llamar la atención y hacer un show mediático“, mencionó el funcionario en la 1020 AM.

Asociación de Jueces rechazan declaraciones

En el mismo comunicado con el que respaldan a sus colegas, los jueces “lamentan las desafortunadas declaraciones” de Nicora.

“Reafirmamos que los jueces y juezas ejercen sus funciones con independencia, conforme a la Constitución y las leyes. Rechazamos cualquier intento de descalificación o presión sobre su labor; la independencia judicial es garantía esencial de la democracia y del Estado Social de Derecho", aseguran.

