Intendencia de Asunción: aún no hay mayoría para elegir a sucesor de “Nenecho”, según concejal

En conversación con ABC Color este martes, el concejal municipal de Asunción Jesús Lara (ANR, Partido Colorado, disidente) dijo que continúan las negociaciones en la Junta Municipal para llegar a un consenso sobre quién será el sucesor del intendente renunciante Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR, cartista) y dijo no creer que el oficialismo cartista ya tenga los votos suficientes para imponer a su candidato.

Debido a la renuncia de Rodríguez a la Intendencia, la Junta Municipal de Asunción debe elegir de entre sus miembros a quien ocupará el cargo durante lo que queda del periodo 2021-2026.

El movimiento oficialista Honor Colorado plantea que uno de sus miembros en la Junta reemplace a Rodríguez, mientras que la disidencia colorada – representantes de las facciones Colorado Añetete y Fuerza Republicana – propone que el sucesor sea un miembro de sus filas y la oposición - el Partido Liberal Radical Auténtico y el Partido Patria Querida - ha cerrado líneas en torno a la candidatura del concejal Álvaro Grau (Patria Querida).

El concejal Lara señaló que hasta ahora no se ha definido una convocatoria a una sesión de la Junta para elegir al nuevo intendente, por lo que infiere que el oficialismo cartista aún no ha conseguido el número de votos necesario para imponer a su candidato.

“Seguimos el proceso de diálogo para lograr el mejor consenso posible”, dijo el edil colorado disidente, quien dijo que, si bien la Junta tiene un plazo de 30 días desde que recibió la renuncia de Rodríguez para nombrar a un sucesor, resolver el asunto “amerita celeridad” para dar tranquilidad tanto a los funcionarios municipales como a la ciudadanía asuncena.

“Acuerdo” para elegir a disidente colorado

La postura de la disidencia colorada es que la Intendencia debe permanecer en manos del Partido Colorado, con el argumento de que la ANR tiene mayoría en la Junta Municipal con 15 ediles.

Reiteró que inicialmente la disidencia colorada y la oposición acordaron impulsar a un candidato colorado disidente como sucesor de Rodríguez, antes de que los opositores optaran por apoyar la candidatura del concejal Grau.

Al preguntársele en repetidas ocasiones sobre la posibilidad de un acuerdo entre la disidencia colorada y el cartismo, el concejal Lara señaló que “somos parte de un mismo partido” y dijo que “se viene dialogando”, aunque no entró en más detalles.