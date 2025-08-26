Paro de controladores aéreos en Argentina: ¿hay repercusiones en Paraguay?

El nuevo paro de controladores aéreos por parte de la Atepsa provocó la cancelación y reprogramación de decenas de vuelos en toda Argentina, una situación que afectó a más de 170 vuelos y 15.000 pasajeros.

Al respecto, el director de Aeropuertos de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac), Rubén Aguilar, confirmó que esta medida de fuerza generó la cancelación de vuelos en nuestro país, entre ellos, de la aerolínea Jetsmart.

También detalló que Aerolíneas Argentinas puede tener demoras en sus vuelos por la medida de fuerza que es escalonada y se espera que continúe durante los próximos días de agosto en todo el territorio argentino.

“Se están ajustando los vuelos de acuerdo al horario. Es imposible volar sin controladores aéreos. Se estarían violando todas las normas”, precisó y en caso de tener inconvenientes, instó a comunicarse con la aerolínea afectada.

