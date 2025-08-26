Preparan desfile, festival y corrida de toros por los 124 años de creación de Escobar

Escobar, distrito situado en el noveno departamento, Paraguarí, se encuentra a 78 kilómetros de Asunción, sobre la ruta PY10 “Las Residentas”, que une con Villarrica. Este poblado era conocido antiguamente como colonia Yukerí y dependía del municipio de Paraguarí. Recién fue declarado municipio por Decreto del 30 de agosto de 1901, por el entonces presidente de la República, Emilio Roberto Aceval Marín.

Su denominación, Escobar, es un homenaje al expresidente de la República, Patricio Escobar, quien gobernó el país desde el 25 de noviembre de 1886 hasta el 25 de noviembre de 1890. Su protectora espiritual es Santa Teresita, cuya fiesta patronal se celebra el 1 de octubre.

Programa de celebraciones

08:00: Recibimiento de autoridades, invitados especiales y ciudadanía en general.

09:00: Apertura del Desfile Estudiantil, Cívico y Militar frente al Edificio Municipal.

13:00: Almuerzo de confraternidad y festival artístico en la Plaza Héroes del Chaco.

19:00: Corrida de toros seguida de Fiesta Popular.

Festival y corrida de toros

El festival artístico y el almuerzo de confraternidad se desarrollarán en la Plaza Héroes del Chaco. Subirán al escenario el grupo Fénix de Villarrica, la Academia de Danza Don Remigio Ayala Báez, la Academia Municipal de Danza, Estación 2 y Parafolk. La dirección del evento estará a cargo de Jéssica Cabello y Cristian Marecos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Atractivos museos para recorrer y aprender de la historia en Paraguarí

La corrida de toros se realizará frente al local de la Copaco, desde las 19:00. Contará con la presencia de la Agrupación Santa Cecilia, la Banda Revelación de Paraguarí, el grupo musical Contra Tiempo, Andy y Martín, la Cuadrilla San Miguel, show de payasos y la Academia de Danza Don Remigio Ayala Báez. La animación de la corrida estará a cargo de Cristian Marecos y Adrián Alcaraz.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Estación de tren: un atractivo turístico

En 1887 comenzó la construcción de la estación del ferrocarril en este municipio, al igual que en los distritos de Sapucái, General Bernardino Caballero y Ybytymí. Con la llegada del tren, se inició una época de florecimiento económico para la localidad.

Lea más: Las exestaciones del tren de Paraguarí nos invitan a viajar en el tiempo

En los alrededores de la estación se levantaron las primeras construcciones con fachadas coloniales. Actualmente, la estación ferroviaria y las construcciones de la época se constituyen en atractivos turísticos. El distrito está rodeado de un envidiable paisaje compuesto por verdes serranías.