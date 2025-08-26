Un muerto y una mujer herida en incendio de vivienda en Acahay

La víctima fatal del incendio fue identificada como Lino Valdez Riquelme (61). El hombre se encontraba aún acostado en la cama junto con su esposa, Amelia Gómez (54). En un momento dado, la mujer se percató de la presencia de humo en la vivienda y el fuego se propagó rápidamente porque el techo era de paja.

La mujer hizo un gran esfuerzo por salvar a su marido, quien cayó al costado de la cama. Valdez ya no podía caminar debido a un avanzado cuadro de artrosis que lo mantenía postrado. Pese a sus intentos, la poca fuerza de la mujer y la intensidad del incendio no le permitieron sacarlo afuera.

En su desesperación, se vio obligada a soltarlo y, en el intento de rescate, ella también resultó con quemaduras leves en el rostro. Efectivos de la Comisaría zonal, a cargo del suboficial mayor Carlos Samaniego, acudieron al lugar. Varios vecinos llegaron al sitio tras escuchar el pedido de auxilio de la mujer, quien manifestó que la víctima padecía problemas de salud y estaba ciego.

Según los intervinientes, la esposa indicó que había dejado encendida una vela dentro del dormitorio y, a consecuencia de ello, se habría originado el fuego que consumió totalmente la vivienda, donde estaba atrapado al hombre.

Las llamas fueron sofocadas por los Bomberos Voluntarios de Quiindy, a cargo del capitán Carlos María Velázquez. Se comunicó del hecho a la Fiscalía de Carapeguá, al médico forense y a personal de Criminalística para el procedimiento de rigor.

La Municipalidad local, a cargo del intendente Aldo Lezcano (Alianza)., anunció que proveerá el ataúd para la víctima. Asimismo, se comprometió a acompañar a la comisión solidaria de la compañía Rincón en la construcción de una nueva vivienda, que contará con acceso a agua potable y energía eléctrica.

Ambos vivían en condiciones de precariedad y dependen de la caridad de la comunidad, relató el ejecutivo comunal.