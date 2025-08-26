Video: conductor se baja para juntar piedras de la rampa de frenado

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones difundió un video en sus redes sociales denunciando, nuevamente, un hecho de mal uso de la rampa de frenado de la ruta PY02.

En el mismo se puede observar a una persona estacionar su camioneta en un costado de la rampa, bajarse y comenzar a juntar piedras, las cuales las depositó en su valijera.

Posterior a ello, vuelve a subir a su vehículo y se retira del lugar.

Entre las denuncias anteriores, están la de un conductor que ingresó a la rampa con su camioneta para realizar maniobras peligrosas y una pareja que fue en moto hasta el final de la recta para sacarse fotos.

Lea más: ¿Selfie desde la rampa? Denuncian mal uso de la estructura de frenado en Pedrozo

Desde su habilitación, a mediados del 2023, ya evitó 50 accidentes, beneficiando a unas 150 personas.

