Crimen atroz en PJC: imputan a sospechoso y piden enviarlo a la cárcel

La fiscal Katia Uemura formuló imputación por homicidio doloso en contra de Víctor Manuel Santacruz Torres (32) en la mañana de este miércoles. Está sindicado como único sospechoso del crimen de Néstor Damián Rodríguez (33), quien era su ex cuñado y ex empleado.

“Él (Santacruz) es el único sospechoso, habida cuenta de que el cadáver estaba en su patio”, indicó Uemura, prácticamente descartando la participación de otra u otras personas en la ejecución del crimen.

Antes de la imputación fiscal, Santacruz Torres fue derivado a la sede del Ministerio Público para la declaración indagatoria, pero utilizó el derecho de guardar silencio.

Posible móvil del crimen

La fiscal Katia Uemura, quien dirige la investigación del caso, maneja la teoría de que el asesinato de Néstor Rodríguez a manos de Víctor Santacruz tendría como móvil un ajuste de cuentas. Sin embargo, no detalló la naturaleza de dicho móvil, pero abrió la posibilidad de que la víctima y el supuesto victimario hayan trabajado juntos en el cultivo de marihuana, actividad ilícita en la que Santacruz habría sido jefe de Rodríguez.

También había una relación laboral entre ambos en el manejo de un lavadero, propiedad del hoy sospechoso del crimen.

“Surge que tendría un trasfondo de ajuste de cuentas; había relación laboral entre ellos, el hoy aprehendido era el patrón”, expresó Uemura.

“Existen versiones de que sí tendrían alguna negociación ilícita sobre cultivo de marihuana, pero son meras versiones sin una fuente segura”, agregó la fiscal, sin especificar cuándo finalizó la relación laboral entre los protagonistas de la historia.

Autopsia se realizará en Asunción

Tras el hallazgo del cadáver de Néstor Damián Rodríguez, depositado en un tambor y enterrado en el patio de una vivienda en Pedro Juan Caballero, el cuerpo fue llevado a la capital del país, donde se realizará la autopsia.

“Esta fiscalía solicitó la autopsia en el marco de un anticipo jurisdiccional de pruebas. Se realizará con la participación de especialistas en odontología, antropología y otros, a los efectos de proceder a la identificación, conocer el tiempo y la causa de la muerte”, manifestó la fiscal Katia Uemura.

La realización de la autopsia se fijó para el jueves 28 de agosto a las 14:00 en Asunción, según informaron desde la Fiscalía.

Por otra parte, el juez Penal de Garantías Álvaro Rojas convocó a Víctor Manuel Santacruz Torres para este jueves, en horas de la mañana, en el marco de la oportunidad para ser oído otorgada al ahora imputado. Posteriormente, el magistrado resolvería la remisión del procesado a la cárcel, según fuentes judiciales.

El macabro hallazgo

Durante la tarde del martes último, una comitiva fiscal-policial allanó una vivienda ubicada en 15 de Agosto casi Cerro Corá, en el barrio Bernardino Caballero de la ciudad de Pedro Juan Caballero. Durante la intervención se encontraron con una escena terrorífica: el cuerpo en estado de descomposición que, según familiares, era de Néstor Damián Rodríguez, estaba en un tambor enterrado en la parte delantera del patio de la casa.

Integrantes del Cuerpo de Bomberos fueron convocados y, tras un arduo trabajo de más de tres horas, lograron extraer el gran envase que contenía el cadáver.

Tras el hallazgo, la fiscal Katia Uemura dispuso la aprehensión de Víctor Manuel Santacruz Torres, ex cuñado y ex patrón de la víctima, quien en la fecha ya soporta imputación y en las próximas horas pasará a guardar reclusión en la Penitenciaría Regional de Pedro Juan Caballero.