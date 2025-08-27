Liberan peaje de Trinidad para las fechas del Mundial de Rally en Itapúa

El Decreto Nº 4457, firmado por el presidente de la República, Santiago Peña, dispone la liberación del peaje de Santísima Trinidad para las fechas en que se disputará el Mundial de Rally en la región. El puesto se halla ubicado en el kilómetro 27 de la ruta PY06 “Juan León Mallorquín”, en el distrito de Trinidad, Itapúa.

La medida regirá de 6:00 a 18:00 desde el jueves 28 hasta el domingo 31 de agosto. El objetivo de la exoneración del pago de peaje es contribuir a un tráfico más fluido por la zona y evitar embotellamientos.

Según la comunicación oficial del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), el Gobierno busca agilizar el tránsito y maximizar los beneficios que dejará una de las competencias más esperadas del calendario automovilístico mundial.

Una de las principales rutas entre los tramos de competencia será la PY06, donde se halla este peaje, mientras que otras rutas nacionales por donde pasará la competencia se encuentran libres, como en el caso de la PY01 y la PY08.

Se estima que más de 200.000 personas estén en la región, lo que generará un congestionamiento vehicular, sumado a la falta de caminos alternativos en buenas condiciones para desviar el tráfico habitual.