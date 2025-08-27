MEC suspende obras en varios colegios y genera la reacción de las comunidades educativas

Más de 30 instituciones educativas serían afectadas por la suspensión de obras de mejoras ordenada por el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC). Se confirmó que en 11 de ellas quedaron paralizados los trabajos que están a cargo de la empresa contratista SBC Constructora, que tiene como encargado residente en la zona al arquitecto Francisco Quiñónez.

El arquitecto Quiñónez indicó que la constructora SBC es responsable de la edificación en once instituciones, que son: el Colegio Nacional de Choré, situado en el distrito de Choré; el Colegio Nacional General Elizardo Aquino; el Colegio Nacional Eusebio Ayala; el Colegio Nacional Itacurubí del Rosario; el Colegio Nacional Mariscal López y el Colegio San Francisco de Asís.

En San Estanislao: Colegio Nacional Sebastián de Yegros, Colegio Nacional San Sebastián y Colegio Nacional San José. En Villa del Rosario: Colegio Nacional Villa del Rosario y Colegio Nacional Mbocayá.

En General Resquín: Colegio Nacional General Marcial Samaniego.Y en Yataity del Norte: el Colegio Nacional de Barrero Pyta.

Pedido de información

El director del Colegio Nacional Sebastián de Yegros, de Santaní, licenciado Anselmo González, expresó que toda la comunidad educativa, con más de 600 alumnos, solicita a las autoridades del MEC un informe pormenorizado sobre el motivo de la suspensión de los trabajos, que estaban en pleno desarrollo desde hace algunos meses. En estos momentos se encuentran suspendidos debido a una resolución enviada desde el Ministerio a la empresa contratista, subrayó.

Agregó que para los docentes y padres de familia resulta bastante llamativa la forma en la que se manejan los proyectos relacionados con la educación. Señaló que se debería priorizar la infraestructura y el equipamiento para que, en el caso del colegio técnico Sebastián de Yegros, pueda tener un mejor funcionamiento.

Uno de los padres de familia de la institución, Cirilo Giménez, manifestó que es incomprensible que las autoridades del MEC suspendan una obra sumamente importante para el colegio sin dar ninguna explicación. Reclamó que es una necesidad que los estudiantes cuenten con suficiente espacio físico para desarrollar sus tareas académicas.

Colegio de Villa del Rosario

Por otra parte, la directora del Colegio Nacional Villa del Rosario, de la ciudad homónima, Carmen Insfrán, pidió al ministro de Educación, Luis Ramírez, el inmediato reinicio de las obras que en estos momentos se encuentran paralizadas.

Intentamos contactar con los responsables del área de Infraestructura del MEC para obtener la versión de algún representante sobre la suspensión de las obras, pero ninguno respondió a las llamadas ni a los mensajes enviados a los números facilitados por los directores de colegios. Este medio permanece abierto en caso de que deseen referirse a los reclamos.