Mundial de Rally: lanzan operativo de protección de niñas, niños y adolescentes

El Ministerio de la Niñez y la Adolescencia lidera el “Operativo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes”, durante el Campeonato Mundial de Rally del Paraguay (WRC) 2025, que se llevará a cabo del 28 al 31 de agosto en el departamento de Itapúa.

El operativo contará con dispositivos especiales como: un puesto de comando en la ciudad de Encarnación que funcionará las 24 horas, incluido el servicio de pernocte para niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad.

También se suman siete Centros de Protección en varias localidades del circuito motor que estarán habilitados de 07:00 a 16:00, monitoreo en calle y derivación de casos, para prevenir vulneración de derechos de la niñez y la adolescencia.

Participarán 150 funcionarios junto a referentes de las CODENI de los distritos involucrados en el circuito motor y del sistema de protección (Fiscalía, INDI y Defensoría Pública).

Los Centros de Protección del MINNA funcionarán en los distritos de: Carmen del Paraná (Espacio de Cuidado), Trinidad (Guaviramí), Hohenau (Pradera Alta), Encarnación (Kuña ha Mita Kunu´u), Cambyretá (Arroyo Porá), Obligado (Reverendo Padre Pedro Rotter), Coronel Bogado (Espacio de Cuidado). En todas las sedes se ofrecerán servicios de cuidado, contención y alimentación complementaria.

Este operativo tiene como objetivo prevenir situaciones de riesgos asociados a trabajo infantil, explotación sexual y trata de niños, niñas y adolescentes.

Recomendaciones

No dejar a los niños sin supervisión.

Evitar exponerlos a largas horas bajo el sol.

Estar atentos a signos de alerta de abuso o explotación sexual, entre otras.

Si ves o sospechas de alguna vulneración de derechos, acércate a los “Chalecos Rojos” o llama a FonoAyuda 147 o al 911 de la Policía Nacional.