Procurador participó de acto político de la mano de los investigados Orlando Arévalo y Carolina González

“Gracias a la rápida intervención de la Procuraduría, la propiedad ya fue inscripta a nombre del Estado”, explica en su sus redes sociales la precandidata a la intendencia de Lambaré Carolina González, acompañada de su esposo Orlando Arévalo, quien se vio obligado a renunciar a su cargo de diputado por presunto vínculo con el fallecido Eulalio “Lalo” Gómez. El procurador Marco Aurelio González participó del acto político.

Lo que escribió Carolina González en sus redes

“Celebramos un logro que nuestros vecinos de San Isidro Sur venían gestionando desde hace más de 30 años: el inicio de la regularización del título de propiedad! Gracias a la rápida intervención de la Procuraduría, la propiedad ya fue inscripta a nombre del Estado. Aún queda camino por recorrer, pero hoy damos un gran paso. Seguimos adelante, vecinos! Un agradecimiento especial al Procurador por acompañarnos y recibir el gesto de gratitud de la comunidad”.

El texto se encuentra acompañado de fotografías donde se puede ver el pasacalle de bienvenida para el procurador, así como la elaboración de una comida que posteriormente fue compartida con los mencionados y pobladores de la zona, como todo acto político.

Antecedentes del cuestionado matrimonio

El matrimonio conformado por el exdiputado cartista Orlando Arévalo y la precandidata a la intendencia de Lambaré Carolina González cuenta con un extenso prontuario e investigaciones penales abiertas, como: presunto lavado de dinero, uso indebido de influencias, título falso y presunto enriquecimiento ilícito, entre otros. La investigación también involucra a la hija de ambos.

Arévalo había sido forzado a renunciar tras divulgarse conversaciones con el difunto diputado cartista Eulalio “Lalo” Gomes, que lo implicaba en presuntos casos de uso indebido de influencias.

Ambos, también están investigados por la Fiscalía por presunta asociación criminal en una causa a cargo de la fiscal de Lambaré, Yrides Ávila, con base en una denuncia realizada por María José Bareiro, representante de la constructora que edificó su lujosa residencia en Lambaré.

Carolina aparece en audios sondeando a encargados de la empresa de construcción sobre mecanismos para “justificar” el dinero para la obra.

También la fortuna de Arévalo llamó la atención desde un inicio, y más aún a su salida del Congreso, ya que según su última Declaración Jurada de Bienes ante Contraloría, sufrió un repentino “empobrecimiento”, lo cual hace sospechar de un gran trabajo de “maquillaje” en los papeles.

Procurador General de la República y miembro del BCP

El 17 de agosto de 2023 asumió como Procurador General de la República, Marco Aurelio González Maldonado, nombrado por Decreto del Poder Ejecutivo Nº 10 de fecha 15 de agosto de 2023.

En julio de este año el procurador General fue designado para formar parte del directorio del Banco Central del Paraguay (BCP), el cual exige dedicación completa y exclusiva, salvo desempeño en la docencia.