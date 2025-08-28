Dos mujeres quedan malheridas tras violenta colisión entre autos en Pedro Juan Caballero

El grave percance tuvo lugar en la intersección entre la Ruta PY-05 y calle Santos Lugo, una de las entradas al casco urbano de la ciudad de Pedro Juan Caballero. Uno de los conductores, identificado como Eder Enrique Cano Florenciano (28), quien luego daría resultado positivo al alcotest, hizo un giro imprudente a su izquierda, en ese momento se produjo la colisión con otro vehículo que iba sobre la Ruta PY-05 en sentido contrario, guiado por un adolescente de 16 años, según un informe de la Policía Nacional. El violento choque arrojó como saldo, dos pasajeras heridas, una por cada vehículo.

Pasajeras sufrieron traumatismo y fractura

La mujer identificada como Neide Noelia Ucedo Benítez, de 24 años, quien iba como pasajera en el vehículo guiado por un adolescente de 16 años, sufrió corte en la frente y posible fractura de hombro y fueron derivadas a un centro asistencial de Pedro Juan Caballero, según informaron los intervinientes. Por su parte, una mujer identificada como Melodi Fiorela Martínez Zalazar, de 24 años, quien iba como acompañante en el vehículo guiado por Eder Enrique Cano Florenciano, fue diagnosticada con traumatismo de cráneo moderado y fractura con hundimiento de cráneo. “Ambas pacientes ingresaron en el servicio en delicado estado general, las dos con traumatismo de cráneo moderado a grave y tienen criterio de traslado a la capital del país”, señaló el doctor Osmar Fariña, director del Hospital Regional de Pedro Juan Caballero.

Conductor alcoholizado fue detenido y menor fue liberado

El conductor de uno de los vehículos involucrados en el grave accidente, identificado como Eder Enrique Cano Florenciano, quien dio positivo al alcotest, quedó aprehendido por disposición de la fiscal de turno Sandra Díaz mientras que el menor de 16 años fue puesto en libertad, según informó el subcomisario Carlos Alsina, subjefe de la Comisaría 3ra. de Pedro Juan Caballero. Los vehículos involucrados que quedaron con serios daños materiales fueron incautados por los intervinientes.

