Falleció el locutor Fermín Espínola Torres

Fermín Teodosio Espínola Torres, comunicador y benefactor de la comunidad en los ámbitos social, cultural y educativo, falleció hoy a los 68 años. Su velatorio se realizará en su vivienda ubicada en Itauguá.

Hace dos años fue declarado como “hijo dilecto de la ciudad de Itauguá” durante un acto realizado en el marco de los festejos por los 295 años de fundación del municipio.

Como parte de su trayectoria profesional se resalta la fundación de la asociación de comunicadores Red Activa Paraguay (RAP) al igual que radios en su ciudad y también por haber sido la voz de varios actos oficiales como maestro de ceremonias.

“Desde la Vicepresidencia de la República expresamos nuestras profundas condolencias por la sensible partida del maestro Fermín Espínola, un excepcional profesional cuya voz inconfundible seguirá resonando en nuestros corazones. Extendemos nuestra solidaridad a su familia, amigos y al gremio de comunicadores. Su invaluable legado perdurará eternamente“, publicó en redes sociales la vicepresidencia.

