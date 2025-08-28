Fiscalía Adjunta debe resolver si desestima causa por abuso o no

La causa relacionada a un hecho de abuso sexual se abrió el 2 de diciembre de 2024. Inicialmente estuvo a cargo de la fiscala Laura Finestra. En ese periodo se presentó como querellante, el abogado Luis Ayala, en representación de la familia de la víctima, hoy de 17 años, que reveló a sus padres que fue abusada cuando ella tenía entre 5 y 6 años por un joven de 18 años.

Cuando la fiscala Finestra requirió la realización de dos diligencias fue recusada por la defensa del investigado. Fue interinada por el fiscal Marcial Machado, quien negó las copias de la carpeta a la querella adhesiva, por lo que fue recusado, refirió Ayala. Luego de ello, la causa fue a la unidad del fiscal Luis Chamorro, que por estar de vacaciones fue interinado por su colega Joao Carlos Báez Villalba.

Lea más: Acusan en el JEM a fiscal por desestimar causa de abuso en tiempo récord

Báez Villalba, a días de finalizar su interinazgo, solicitó desestimar la causa. Esto fue cuestionado por el abogado querellante Luis Ayala, quien dijo que leyó 250 hojas y redactó un dictamen de 13 hojas en “tiempo récord”. Este pedido fue rechazado por el juez penal de garantías Raúl Florentín. Seguidamente, la causa fue nuevamente a Fiscalía.

El abogado Luis Ayala, entonces recusó tanto a Báez como a Chamorro, y la causa fue nuevamente a la unidad de la fiscala Finestra, que para entonces había sido confirmada, pero como se encontraba de permiso, era interinada por el fiscal Hernán Ricardo Mendoza, quien ratificó el pedido de desestimación de la causa, que cuenta aún con diligencias pendientes.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El juez Raúl Florentín, nuevamente, rechazó el pedido amparado en lo que dicta el artículo 134 del Código Procesal Penal. A partir de este hecho, la causa fue a la Fiscalía General del Estado y está a cargo de la fiscala Adjunta, Lourdes Samaniego, quien ahora debe resolver si ratifica el pedido de desestimación o lo rectifica.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Acusan ante el JEM y piden remoción del fiscal adjunto de Central

Acusan ante el JEM a fiscal que pidió desestimar causa

El abogado querellante acusó a finales de julio al fiscal Joao Carlos Báez Villalba ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. Según los antecedentes del caso, señalados en su escrito, la causa penal inició el 2 de diciembre de 2024 con la denuncia hecha por los padres de la víctima. Inicialmente, estuvo a cargo de la fiscala del Sector 1 Laura Finestra.

El abogado relató en su escrito sobre el hecho objeto de investigación, que la víctima -actualmente de 17 años de edad - confesó el 30 de noviembre de 2024 a sus padres que ella había sido abusada sexualmente cuando tenía entre 5 y 6 años, y que el abusador entonces tenía entre 18 y 19 años.

Lea más: Jurado archiva otras 10 causas en los casos de “aprietes” de Ramón González Daher

Ya en el marco de las actuaciones fiscales, el padre de la víctima prestó declaración testifical sobre el hecho y lo que le había confesado su hija. Por su parte, la defensa de la parte acusada tomó intervención en la causa penal.

Lea más: JEM investigará a fiscal y jueces que absolvieron a supuesto docente pedófilo

Inicio de actuaciones de la Fiscalía

Entre otras diligencias, la fiscala Laura Finestra dispuso la realización de la cámara Gesell de la víctima. Así también se realizó la evaluación victimológica de la hoy joven. En esta última, la profesional a cargo concluyó que si bien hay secuelas, que se basan en la develación del hecho, la niña es fuerte y tiene fortaleza mental”, pero en el informe no se descartó problemas en la intimidad.

En ese sentido, se había dispuesto la realización de dos diligencias para la investigación. Una, trataba de un informe de credibilidad o no del testimonio de la víctima y otra, un informe sobre estudio socioambiental.

Lea más: Tribunal de Villarrica no habría considerado pruebas contundentes antes de absolver a supuesto docente pedófilo

Posteriormente, la defensa del sindicado, recusó a la fiscala Finestra y fue designado el fiscal Marcial Machado, quien tras negar el pedido de copias a la querella adhesiva, fue recusado por esta última. Entonces, fue designado el fiscal Luis Chamorro, pero como se encontraba de vacaciones y faltaban aún dos días para su retorno, la fiscala Adjunta Lourdes Samaniego designó como interino al fiscal Joao Carlos Báez.

Resaltó el abogado querellante que la carpeta fiscal fue remitida a la unidad de Báez, “en el mejor de los casos, en fecha 24.06.25 a las 12:00 hs. Y digo en el mejor de los casos, ya que conforme a la constancia de recepción de la carpeta fiscal en la Unidad Penal N° 5, existe una enmienda en la fecha de recepción de la carpeta fiscal, notándose que primeramente, al consignar el cargo fue escrito el día 26 de junio de 2025, γ luego se pretendió enmendar colocando un 4 en vez de un 6, con el objetivo de que se entienda 24. Esto resulta, al menos llamativo”.

Lea más: Sobreseimiento provisional en causa que Aldo Cantero intentó archivar con requerimiento exprés

Pidió desestimación en “tiempo récord”, según acusación

En el escrito refirió el abogado acusador que el fiscal Joao Carlos Báez, “en tiempo récord” -dos o máximo dos días y medio- logró leer y analizar íntegramente una carpeta de 225 fojas y posteriormente, elaboró un requerimiento de desestimación de 13 páginas, que lo presentó en su último día de intervención.

Subrayó además Ayala que, el requerimiento fiscal “posee dos construcciones distintas, en la parte inicial, y en la parte final, cuando se refiere a otro hecho punible contra el patrimonio, totalmente distinto al investigado en este caso”.

A todo esto, agregó, que el fiscal acusado Joao Carlos Báez, omitió considerar pruebas de cargo, refiriéndose únicamente a las de descargo y tampoco tuvo en cuenta las diligencias solicitadas y que aún estaban pendientes de realización.