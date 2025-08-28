Incautación de cocaína: esto dice la Capeco sobre empresa que estaría vinculada

Hoy se incautó en el puerto de Villeta un cargamento de poroto que también tenía varios paquetes de cocaína. Al respecto, desde la Cámara Paraguaya de Exportadores de Cereales y Oleaginosas (Capeco) detallaron que desconocen a la empresa cuyo nombre está en las bolsas.