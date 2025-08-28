Incautación de cocaína: esto dice la Capeco sobre empresa que estaría vinculada

Funcionarios de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) y efectivos del SIU de la Policía Nacional incautaron en el Puerto Seguro Fluvial de Villeta varios kilos de cocaína ocultos en un cargamento de poroto, arroz y maíz.
El destino de la carga era Países Bajos. Hasta las 18:00 de este jueves se contabilizaban 342 kilos de droga.
Asimismo, las bolsas llevan la etiqueta de “SJ Comercial”, una importadora y exportadora con sede en Fernando de la Mora. Al respecto, el director Ejecutivo de la Capeco, Hugo Pastore, detalló que la mencionada empresa no forma parte del gremio y aseguró desconocer totalmente quiénes serían los propietarios.
“Realmente a esta empresa no la conocemos; obviamente conocemos en el mercado a empresas que no forman parte del gremio, pero tampoco hemos escuchado nunca hablar de esta gente”, precisó.
Capeco lamenta uso de una “actividad tan importante”
Otro punto que lamentó el empresario es que se utilice “una actividad tan importante para el país como la exportación agrícola” con fines ilícitos. “Es lamentable realmente”, remarcó.
