Incautan varias toneladas de cocaína en puerto de Villeta

Los funcionarios de la DNIT detectaron irregularidades en un contenedor de Villeta, este jueves al mediodía. Tras la revisión, se pudo constatar que se trataba de cocaína oculta en un cargamento de poroto, arroz y maíz.

Aún no se ha informado a quién pertenece la carga, pero según trascendió, en el operativo no habrían intervenido representantes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad).

El hallazgo fue realizado por funcionarios de la Dirección General de Vigilancia Aduanera, de la DNIT, en el ámbito del control de exportaciones, mediante un análisis de riesgo combinado con el control no intrusivo y el uso de perros.

Posteriormente, se realizó la verificación física de la carga, que contenía granos y tenía como destino declarado Países Bajos. Introducidos dentro de los sacos de poroto, arroz y maíz se encontraron panes de cocaína, según se pudo constatar con un análisis técnico.

También fueron parte del procedimiento efectivos de la Unidad Especial de Inteligencia Sensible Antinarcóticos y Hechos Punibles Conexos (SIU) de la Policía Nacional.

Exportador paraguayo

Óscar Orué, titular de la DNIT, indicó que desconocen por ahora el volumen preciso de cocaína, dado que el peso total de la carga es de 24 toneladas.

El responsable de la carga está registrado como exportador, confirmó el funcionario, pero no quiso revelar su nombre. Sin embargo, confirmó que es de nacionalidad paraguaya.

Las bolsas llevan la etiqueta de SJ Comercial, una empresa importadora y exportadora con sede en Fernando de la Mora, Central. Esta firma está registrada a nombre de Leonardo Franco Sánchez.

Dentro de los sacos de granos la droga iba envuelta en capas de papel carbónico y grasa, un mecanismo utilizado con el fin de despistar a los perros.

“Lo importante es que se pudo detectar -el envío- antes del momento de la importación, porque significa que nuestro sistema está funcionando”, señaló Orué.

La carga había pasado por el escáner (también llamado Sistema de Control No Intrusivo), de la Aduana, donde se detectaron indicios de una posible contaminación.

El área donde se halló la carga -dentro de la zona primaria del puerto- ha sido lacrada y allí están trabajando efectivos de la Policía y del Ministerio Público.

Ingrid Cubilla es la fiscala asignada al caso.