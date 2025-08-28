IPS sumó medicinas oncológicas, llegando a 136 ítems en su vademécum

Las quejas por falta de medicinas en el Instituto de Previsión Social (IPS) son frecuentes. Las carencias ocasionan la desesperación de los pacientes, principalmente de aquellos diagnosticados con enfermedades catastróficas como el cáncer.

Jaime Caballero, responsable de la Gerencia de Abastecimiento y Logística del IPS, contó a ABC que la semana pasada se añadió nuevas drogas al listado hemato-oncológico del seguro social, llegando así a 136 ítems la lista básica de medicamentos contra el cáncer.

Se trata de las medicinas Cabazitaxel 40 mg inyectable, que se emplea para el tratamiento del cáncer de próstata; Fulvestrant 250 mg inyectable, utilizado para el tratamiento del cáncer de mama y, Paclitaxel + Albúmina, aplicado también contra el cáncer de mama.

Caballero, mencionó que en total, el IPS tiene 534 ítems en su vademécum, de los que más de 40 están actualmente sin existencia en su Parque Sanitario.

IPS: otras drogas oncológicas incluidas a vademécum

El gerente de Abastecimiento indicó que durante la administración del doctor Jorge Brítez, se han añadido al menos 10 medicinas más al listado básico hemato-oncológico.

Entre las medicinas incluidas al vademécum en el último año, Caballero mencionó Pembrolizumab 100 mg inyectable; Pembrolizumab/Trastuzumab 1200/600 mg; Pertuzumab/Trastuzumab 600/600 mg; Ribociclib 200 mg comprimido; Trastuzumab 420/440 mg; Lenvatinib 4 mg comprimido y, Lenvatinib 10 mg comprimido.

Sobre las negociaciones con el Ministerio de Salud Pública (MSPBS) para impulsar las compras conjuntas de medicamentos contra el cáncer, Caballero aseveró están avanzando y, que en poco tiempo habría novedades.