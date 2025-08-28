Papa León XIV nombra a rector de la Católica como consultor del Vaticano

El papa León XIV, oficializó esta tarde, el nombramiento de una serie de consultores de todo el mundo, quienes serán nuevos miembros del Dicasterio para el Clero, según informaron desde la Santa Sede de la Iglesia Católica.

Entre las designaciones figuran cardenales, obispos y expertos de diversos continentes, incluidos religiosos de Latinoamérica.

El presbítero Cristino Bohnert, rector de la Universidad Católica de Asunción (UC), fue uno de los elegidos por el Santo Padre como consultor y miembro del Dicasterio para el Clero.

Es el segundo nombramiento de parte del Vaticano para el padre Bohnert en menos de un año, considerando que el 28 de noviembre del 2024 se confirmaba su nombramiento como nuevo titular de la rectoría de la UC en el país, todavía con el papa Francisco+ en Roma.

Lo que dice Bohnert sobre su nueva designación

El padre Cristino Bohnert, se pronunció sobre su designación como consultor del Dicasterio para el Clero. “Me siento muy agradecido por el nombramiento. Es un desafío que aceptamos para trabajar en todo lo que necesite la Iglesia”, manifestó.

Para el religioso, el nombramiento por parte del papa León XIV es una “muestra de la confianza hacia la Iglesia del Paraguay”, contando también con el primer cardenal paraguayo, nombrado por Jorge Bergoglio, el cardenal Adalberto Martínez.

Agregó que, más que un motivo personal para nombrarlo, la decisión se basa en esta confianza hacia la iglesia local. “Yo hice cursos, capacitaciones sobre el Dicasterio para el Clero, en ese sentido, se conoce seguramente mi trabajo”, remarcó.

El Dicasterio para el Clero es el organismo de la Santa Sede encargado de todo lo referente a los sacerdotes y diáconos del clero diocesano: su vida, ministerio pastoral y formación permanente. También acompaña a los obispos en la pastoral vocacional y vela por la adecuada formación de los seminaristas y futuros ministros ordenados, según indicaron desde la Conferencia Episcopal Paraguaya (CEP).