San Juan Bautista: denuncian a una docente por supuesta agresión física hacia un estudiante

En esta jornada se dio a conocer la denuncia pública sobre el supuesto hecho ocurrido en el Colegio Nacional General Alcibíades Ibáñez Rojas, en una de las compañías del distrito de San Juan Bautista, Misiones.

Según el relato de la madre del menor, la agresión provino de la propia directora, identificada como Gladys Fernández. Afirmó que el hecho ocurrió cuando la docente intentó sacarle el celular y el estudiante se negó, lo que derivó en un forcejeo en el que la autoridad educativa supuestamente lo mordió en la mano para que soltara el aparato.

Lea más: Encarecida canasta familiar golpea al sector pesquero de Ayolas, afirman

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

“El hecho ocurrió alrededor de las 13:30 del miércoles en el colegio de mi hijo. Según él, la directora le quiso sacar el celular y al oponerse, ella procedió a morderle la mano para que soltara el teléfono”, señaló la madre.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La mujer remarcó que entiende la prohibición del uso de celulares en clases, pero insistió en que el procedimiento debió hacerse de buena manera.

“Pido que la directora dé la cara y brinde una explicación certera de por qué le sacó de esa manera el celular a mi hijo y principalmente por qué lo mordió. Pido que se resuelva bien esta situación y que se haga justicia”, agregó.

Por su parte, la directora Gladys Fernández desmintió totalmente la denuncia, pero admitió que retiró el celular al estudiante en cumplimiento de una resolución del Ministerio de Educación y Ciencias, que prohíbe su uso en clase salvo autorización de un docente para fines didácticos.

“Este chico estaba en clase y su profesor ya le había indicado que guardará el celular porque se estaba distrayendo. Yo estaba recorriendo los pasillos y al ver que seguía con el aparato en la mano, procedí a llamarle la atención”, explicó.

Añadió que más tarde volvió a observar al alumno con el celular en la mano, por lo que ingresó al aula y le pidió que le entregara el teléfono. “Se opuso a la acción, entonces le señalé que no estaba prestando atención a las explicaciones del maestro”, dijo Fernández.

La directora sostuvo que el alumno forcejeó con ella, pero logró sacarle el celular, pero negó haberlo mordido. “Si eso hubiera ocurrido, tendría que haber una evidencia clara como heridas o marcas, pero en este caso no fue así”, afirmó.

Finalmente, señaló que el celular será devuelto al estudiante únicamente en presencia de un adulto responsable, conforme al reglamento interno de la institución.