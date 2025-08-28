Encarecida canasta familiar golpea al sector pesquero de Ayolas, afirman

El presidente de la Federación de Pescadores del Sur, Máximo Espíndola, manifestó que después de mucho insistir y dos jornadas de manifestación para reclamar kits de víveres a la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) y al gobierno departamental, en la cual también pedían una audiencia con el responsable del MDS, ministro Tadeo Rojas, finalmente fueron recibidos por el mismo.

Durante el encuentro que se llevó adelante ayer en la capital del país, donde estuvieron presentes el ministro Tadeo Rojas, la viceministra María Ester Jiménez, el representante de la Gobernación de Misiones, Mauricio Bolla, y representantes de la Federación y Confederación de pescadores, se presentaron cuatro puntos que preocupan a los trabajadores del sector pesquero comercial de Misiones, indicó Espíndola.

Asimismo, el dirigente mencionó que entre las inquietudes sobresale la situación de los nuevos asociados que se registraron durante el 2024, pero que no fueron censados, por lo cual no podrán acceder al subsidio de veda 2025, como tampoco podrán recibir los víveres a través de Yacyretá. Este hecho afecta a unos 90 pescadores.

“Presentamos nuestros reclamos al ministro Tadeo Rojas y él nos explicó que, por falta de presupuesto en el MDS, no se podía incluir a los nuevos inscriptos, pero que se conformaría una mesa de trabajo para buscar una salida a esta situación. Creemos que la próxima semana estaríamos nuevamente por Asunción para trabajar sobre este punto”, señaló.

En otro momento, Máximo Espíndola manifestó que el gobierno departamental se comprometió para la próxima semana con la entrega de los 1.244 kits de víveres para pescadores de Ayolas, San Miguel, Yabebyry y Villa Florida. Los productos alimenticios permitirán aliviar la delicada situación económica de las familias que dependen de la pesca comercial. Por la bajante de los ríos Paraná y Tebicuary prácticamente no hay pescado, razón por la cual la pesca es prácticamente nula.

“En Ayolas, el costo de los productos básicos de la canasta familiar, como otras necesidades del hogar, es mucho más caro. Al no haber pescado, los pescadores ya no tienen la posibilidad de contar con un poco de dinero para comprar alimento a su familia”, señaló.