Asalto a funcionario municipal en Escobar: roban G. 10 millones destinados a festejos fundacionales

El afectado fue identificado como Antonio Armoa Ortiz, de 43 años, funcionario municipal del distrito de Escobar, quien relató que el asalto se produjo alrededor de las 22:00, cuando estaba a punto de finalizar su turno.

Según su testimonio, un vehículo Kia Sportage se detuvo frente a la báscula y dos hombres descendieron del mismo portando armas de fuego. Uno de ellos golpeó a Armoa Ortiz con la culata de un arma en la cabeza, exigiéndole la entrega del dinero.

Armoa Ortiz detalló que su compañero de trabajo, quien esperaba en su vehículo para el relevo de guardia, presenció el asalto. Tras el hecho, el funcionario municipal inició una persecución del vehículo de los asaltantes, dando aviso al sistema 911 y recibiendo el apoyo de la Comisaría Primera de Paraguarí y de Yaguarón.

La persecución se extendió hasta la compañía Ñuatí Guazú, en el lugar la policía logró interceptar el vehículo y detener a dos personas: Lirise Rossana Fernández Almada, paraguaya, soltera, de 28 años y Pánfilo Coronel Quiñonez, de 50 años, domiciliado en Capiatá.

El detenido Coronel Quiñonez se encontraba bajo arresto domiciliario y posee un extenso prontuario que incluye antecedentes por robo con resultado de lesión grave (2008), homicidio doloso en grado de tentativa (2020) y violación y robo (1998 y 2023). Al momento de la detención, ambos individuos portaban un arma de fuego, presumiblemente una pistola.

Según el jefe de orden y seguridad, comisario principal Milciades Candia, un tercer individuo habría descendido del vehículo unos metros antes con el dinero robado. A pesar de un rastrillaje en la zona, la búsqueda del dinero resultó infructuosa.

En el lugar del procedimiento, se incautó el vehículo Kia Sportage, guiado por la mujer y la suma de G. 1.150.000. Personal del departamento de Criminalística y efectivos policiales del Departamento de Investigación de Hechos Punibles regional se hicieron presentes para realizar las pericias correspondientes.

El caso fue comunicado a la agente Fiscal de la Unidad Penal N°1. Milena Basualdo. La misma dispuso que Coronel Quiñonez quede detenido en la Comisaría Primera de este distrito y la mujer trasladada a la sede policial del municipio de Yaguarón.