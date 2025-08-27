Paraguarí: Concejales e intendente traban tasación del matadero vendido a una supuesta sobrina del senador Retamozo

El abogado Vicente Osorio, en representación del intendente Marcelo Simbrón (colorado exHC) y de seis concejales denunciados por lesión de confianza y daño patrimonial, recusó al arquitecto Pedro Talavera, perito designado por el Ministerio Público para la valuación del matadero, alegando una supuesta amistad con el fiscal Ramos Manzur. El fiscal también fue recusado por no haber aceptado la recusación contra Talavera.

La denuncia sobre la supuesta venta irregular del matadero fue presentada por las concejalas coloradas Sara De Vigille y María Cristina López. Las ediles acusan al intendente Simbrón, al presidente de la Junta Municipal, Edgar Vera y Aragón, y a los ediles Andrés Báez, Luis Almada, Eduardo Fernández, Diego Samudio (todos colorados) y Tomás Duarte (PLRA) por “lesión de confianza y daño patrimonial” contra el erario público.

Según las denunciantes, la venta del matadero municipal, de 11.543 m², se formalizó el 18 de enero de 2025 mediante la Resolución J.M. N° 676/2025. La operación se realizó a nombre de a Andrea María Graciela Martínez Villalba, señalada como sobrina y presunto prestanombre del senador Retamozo. Las concejalas estiman que el inmueble estaría valuado en más de G. 6.000 millones, pero la Municipalidad apenas recibió G. 415.550.437 por la transacción.

Recursos para dilatar

El fiscal Ramos Manzur explicó que esta es la tercera suspensión de la tasación: la primera se debió a la impugnación de la resolución de un fiscal interino, Óscar Fernández; la segunda, cuando la Junta Municipal derogó la Resolución N° 676/2025 mediante la Resolución N° 794/2025, anulando la venta y alegando que la tasación ya no era necesaria; y la tercera, la reciente recusación contra el perito y el fiscal.

Agregó que la investigación continúa y que el arquitecto Talavera fue designado para realizar la tasación. Desmintió la supuesta amistad con el perito que motivó la recusación.

Respecto a la falta de objetividad por la cual fue recusado en esta causa, el fiscal se limitó a decir que se trata de una simple chicana planteada para evitar la tasación.

Sobre la recusación en su contra, señaló que será el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, quien decidirá si continúa en la causa o es apartado. Mientras tanto, la fiscal adjunta del Área XV, María José Abed Oviedo, sorteará entre los fiscales de la zona quién interinará el caso y definirá si Talavera seguirá en la causa o será designado otro profesional.