Con la albirroja en el corazón: niños de Caacupé van a clases con la casaca puesta

La directora Gloria Amarilla explicó que estos días son especiales, porque los niños y niñas llegan a clases con la casaca de la albirroja, lo que genera un ambiente único. “Siempre buscamos fomentar el patriotismo en los estudiantes, enseñarles el valor de apoyar a nuestra selección y, sobre todo, vivir el deporte de manera sana, sin violencia”, resaltó.

El profesor de música, Gustavo Aquino, coincidió en que alentar a la selección ya es parte de la tradición escolar. “Cuando se acerca el partido de Paraguay, todos venimos con la camiseta puesta y desde temprano suenan las canciones alusivas. Es una manera de sentirnos unidos y transmitir a los chicos ese espíritu de equipo y esperanza”, expresó.

Ilusión de llegar al Mundial

Ahora, con la ilusión de la clasificación al Mundial, el fervor se redobló. Desde esta semana, los pequeños asisten todos los días a clases vistiendo la casaca albirroja, como muestra de apoyo al combinado guaraní que dirige Gustavo Alfaro.

La expectativa es grande: Paraguay se juega un partido clave el jueves 4 de setiembre, a las 20:30, en el estadio Defensores del Chaco, ante Ecuador, en la penúltima fecha de las Eliminatorias.

“Estamos muy contentos y ya listos para la clasificación oficial de Paraguay al Mundial. Esa ilusión la vivimos entre todos”, indicó el profesor Gustavo Aquino.

De esta forma, la escuela Teniente Gabriel Aquino se transforma en mucho más que un espacio de aprendizaje: es un lugar donde se comparten alegrías, se construye identidad y se fortalece el sentimiento colectivo de acompañar a la albirroja en su nuevo desafío internacional.