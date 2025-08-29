Directora de Educación menciona que en Misiones no registraron denuncia de irregularidad en exámenes de docentes

El pasado 20 de agosto, a nivel nacional, se realizó el examen de los docentes para formar parte del banco de datos elegibles del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), en el cual, en varios departamentos, se presentaron denuncias de irregularidades.

En ese sentido, la directora departamental de Educación de Misiones, Felisa López, mencionó que en este departamento no se recibió ninguna denuncia de irregularidad y además comentó que, de acuerdo a los resultados preliminares, se tuvo un bajo rendimiento.

“En Misiones hemos realizado un operativo antes, durante y después de los exámenes, con el objetivo de garantizar el proceso del concurso, para que nuestros colegas docentes lleguen a las respectivas sedes con seguridad a realizar su examen”, indicó.

“Y en ese sentido, yo puedo hablar de mi departamento y en base a los documentos que tenemos, la comisión departamental de selecciones no hemos recepcionado ninguna irregularidad, no tenemos actas de incidencias, no tuvimos denuncias algunas”, señaló López.

Manifestó que en cada sede correspondiente a este departamento se tenía un lugar donde los docentes que iban a realizar sus exámenes dejaban sus respectivos teléfonos celulares e, incluso, los relojes inteligentes.

“También quiero agregar que, no teniendo aún un resultado oficial, pero de manera preliminar, se tuvo un muy bajo rendimiento en los resultados de los exámenes y eso significa que acá no se contó con ninguna clase de hojas de exámenes ni se hizo trampa”, concluyó la directora departamental de Educación.