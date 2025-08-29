El distrito de Nueva Italia celebró su 69 aniversario de distritación

La localidad de Nueva Italia, ubicada a 35 kilómetros, por ruta PY01, de Asunción, festejó su 69 aniversario como distrito. El intendente municipal, Alcides Gamarra (ANR), declaró asueto el jueves y para el sábado preparan varias actividades.

Para las 09:00 está previsto un desfile cívico-estudiantil y militar. La marcha de este año es en homenaje a los abuelos.

Mientras que para el mediodía se prepara una feria de comidas y de productores. Para las 18:00 está previsto el inicio de la cuarta edición del festival del Yvera.

Esta localidad es conocida como la tierra de los labriegos, debido a que la mayoría de las familias se dedican a la agricultura.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Nueva Italia: disputa por tierras pone en pie de guerra a oleros

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Fue fundada en 1907 por inmigrantes italianos y elevada a distrito el 28 de agosto de 1956. Se divide en 12 compañías y su fiesta patronal es el 15 de mayo, día de San Isidro Labrador.

El jefe comunal valoró la unidad de las familias y las comunidades, factores que ayudan al desarrollo permanente de la ciudad, que va experimentando un acelerado crecimiento poblacional.