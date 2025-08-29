Nacionales

El distrito de Nueva Italia celebró su 69 aniversario de distritación

NUEVA ITALIA. Esta localidad, ubicada al sureste del departamento Central, festejó su 69 aniversario de distritación. La municipalidad declaró asueto el jueves y el sábado se realiza una nutrida actividad, y una de ellas es el desfile estudiantil.

Por Higinio Ramón Ruiz Díaz
29 de agosto de 2025 - 00:11
La localidad de Nueva Italia, ubicada a 35 kilómetros, por ruta PY01, de Asunción, festejó su 69 aniversario como distrito. El intendente municipal, Alcides Gamarra (ANR), declaró asueto el jueves y para el sábado preparan varias actividades.

Para las 09:00 está previsto un desfile cívico-estudiantil y militar. La marcha de este año es en homenaje a los abuelos.

Mientras que para el mediodía se prepara una feria de comidas y de productores. Para las 18:00 está previsto el inicio de la cuarta edición del festival del Yvera.

Esta localidad es conocida como la tierra de los labriegos, debido a que la mayoría de las familias se dedican a la agricultura.

Fue fundada en 1907 por inmigrantes italianos y elevada a distrito el 28 de agosto de 1956. Se divide en 12 compañías y su fiesta patronal es el 15 de mayo, día de San Isidro Labrador.

El jefe comunal valoró la unidad de las familias y las comunidades, factores que ayudan al desarrollo permanente de la ciudad, que va experimentando un acelerado crecimiento poblacional.

