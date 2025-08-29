Imputan y piden prisión de una pareja por presunto microtráfico en Paraguarí

El procedimiento de allanamiento fue encabezado por el fiscal Alfredo Ramos Manzur, de la Unidad Especializada en Lucha contra el Narcotráfico, junto con efectivos de la comisaría local y del Departamento Especializado en Lucha contra el Narcotráfico y Delitos Conexos.

Durante la intervención fueron aprehendidos María Celina Leiva Pedrozo, de 47 años, quien tenía una orden de detención por tenencia y tráfico ilícito de estupefacientes, con una causa que data del año 2025. También fue detenido su pareja, Juan Sebastián Cantero Verza, de 24 años, quien se encontraba en la vivienda al momento del allanamiento.

El fiscal Ramos Manzur explicó que la operación se llevó a cabo en cumplimiento de la orden judicial firmada por la jueza de Garantías Ramona Melgarejo, ante la sospecha de tenencia y tráfico de sustancias estupefacientes, así como por la orden de captura que pesaba sobre Leiva Pedrozo, quien además cuenta con una condena previa por posesión ilegal de drogas.

Evidencias incautadas

El representante del Ministerio Público, el agente fiscal Ramos Manzur, detalló que durante la inspección se encontró una cartera blanca en una de las habitaciones, en cuyo interior había 18 dosis de supuesta cocaína tipo crack, con un peso total de 2,7 gramos.

En otra habitación se halló un monedero con billetes de baja denominación que sumaban G. 525.000. El procedimiento se desarrolló en el marco del plan de acción Sumar, implementado por el Departamento Antinarcóticos.

Los detenidos permanecen recluidos en la comisaría local, a disposición del Ministerio Público. Ambos fueron imputados y se solicitó para ellos prisión preventiva, explicó el agente fiscal.