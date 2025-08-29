Kajetan Kajetanowicz elige a un carpincho como su “mascota” en el Mundial de Rally

El piloto polaco sorprendió al presentar su auto acompañado de un carpincho, gesto que conquistó al público paraguayo. En redes sociales, Kajetanowicz mostró su fanatismo por estos animales, incluso con peluches que lo acompañan en la competencia.