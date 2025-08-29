Kajetan Kajetanowicz elige a un carpincho como su “mascota” en el Mundial de Rally

El Mundial de Rally en Itapúa no solo se vive a puro motor, sino también con un toque inesperado de ternura. El piloto polaco Kajetan Kajetanowicz se robó la atención al elegir como “mascota oficial” nada menos que a un carpincho, animal emblemático de la región.
En varios videos publicados en sus redes sociales, Kajetanowicz se muestra fascinado con los carpinchos. Desde peluches que lleva consigo hasta referencias divertidas en sus publicaciones, el corredor convirtió a este simpático animal en parte de su experiencia en Paraguay.
Lea más: ¡Rohayhu Paraguay!: Itapúa enamora a los pilotos del Mundial de Rally
Durante la ceremonia de apertura, el polaco fue más allá y presentó su auto con un carpincho como protagonista. El gesto provocó sonrisas y aplausos entre los presentes, quienes celebraron la ocurrencia como un símbolo de cercanía con el país anfitrión.
El carpincho, conocido por su carácter tranquilo y amigable, parece haber encontrado en Kajetanowicz a su mejor embajador internacional. El piloto no pierde oportunidad de mostrar su entusiasmo y de integrarse a las costumbres locales con un humor que conecta con el público paraguayo.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy