¡Rohayhu Paraguay!: Itapúa enamora a los pilotos del Mundial de Rally

El Mundial de Rally arrancó con fuerza en Itapúa y no solo por el rugir de los motores. Las redes sociales se llenaron de publicaciones de los pilotos internacionales que no dejaron pasar la oportunidad de destacar la hospitalidad paraguaya, la tierra colorada y la pasión de la gente que los recibió con los brazos abiertos.

Sébastien Ogier, Thierry Neuville, Kajetan Kajetanowicz y Takamoto Katsuta fueron algunos de los que compartieron sus primeras impresiones desde el sur del país. Todos coincidieron en un punto: Paraguay los recibió con una calidez que traspasa la pista y convierte al evento en una verdadera fiesta popular.

Let the party begin! Amazing atmosphere for the ceremonial start, muchas gracias a todos 🙏#WRC #RallydeParaguay 🇵🇾 pic.twitter.com/ja2uU0ueqi — Sébastien Ogier (@SebOgier) August 29, 2025

La hospitalidad paraguaya, un sello del Rally en Itapúa

Los mensajes de los competidores no pasaron desapercibidos. Ogier, múltiple campeón del mundo, destacó en sus redes la energía de los fanáticos y la belleza del paisaje itapuense. Neuville, por su parte, se mostró sorprendido por la cercanía de la gente y la calidez del trato.

What a welcome! 😍🥳 Thank you Paraguay for this amazing reception tonight – the energy was unreal! 🙌🇵🇾@OfficialWRC @HMSGOfficial pic.twitter.com/fTos0RZg0s — Thierry Neuville (@thierryneuville) August 29, 2025

Kajetanowicz y Katsuta también dejaron sus impresiones, resaltando no solo el entusiasmo del público, sino también la característica tierra colorada de la región, que ya se convirtió en una postal clásica para quienes visitan Paraguay por primera vez.

Tereré y costumbres que conquistan a los pilotos

Más allá de la competencia, varios de los corredores se animaron a compartir una experiencia típica: tomar tereré. En imágenes y videos publicados en sus redes se los vio disfrutando de la bebida tradicional, lo que generó aún más simpatía entre los fanáticos locales.

The WRC has not seen a ceremonial start like this for a long time! It was an absolutely fantastic start of @officialrallypy. Carpincho stole your hearts and you stole mine! Rohayhu Paraguay! #wrc #RallydelParaguay #passion #wrc2025 pic.twitter.com/Z2bDAZH2i5 — Kajetan Kajetanowicz (@Kajto_pl) August 29, 2025

Este acercamiento a las costumbres paraguayas refuerza el lazo entre los protagonistas del Rally y el público. No se trata solo de una competencia deportiva, sino de un intercambio cultural que fortalece la identidad del evento.

#uenoRallyDelParaguay started!!🇵🇾

P1 at shakedown this morning.

The feeling was pretty good!

We’ll give it our all starting tomorrow!



朝のシェイクダウンは1番手で終えました！

良いフィーリングで走ることができたので、明日からの本番もこの調子で頑張ります！ pic.twitter.com/uDkEsrf7O8 — Takamoto Katsuta (@TakamotoKatsuta) August 29, 2025

Mientras tanto, los fanáticos no pierden la oportunidad de sacarse fotos con sus ídolos en cada pausa, demostrando que la pasión por el automovilismo en Paraguay trasciende generaciones. Niños, jóvenes y adultos se suman al ambiente festivo que invade Itapúa desde el inicio de la competencia.