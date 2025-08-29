¡Rohayhu Paraguay!: Itapúa enamora a los pilotos del Mundial de Rally

El Mundial de Rally arrancó con fuerza en Itapúa y no solo por el rugir de los motores. Las redes sociales se llenaron de publicaciones de los pilotos internacionales que no dejaron pasar la oportunidad de destacar la hospitalidad paraguaya, la tierra colorada y la pasión de la gente que los recibió con los brazos abiertos.
Sébastien Ogier, Thierry Neuville, Kajetan Kajetanowicz y Takamoto Katsuta fueron algunos de los que compartieron sus primeras impresiones desde el sur del país. Todos coincidieron en un punto: Paraguay los recibió con una calidez que traspasa la pista y convierte al evento en una verdadera fiesta popular.
La hospitalidad paraguaya, un sello del Rally en Itapúa
Los mensajes de los competidores no pasaron desapercibidos. Ogier, múltiple campeón del mundo, destacó en sus redes la energía de los fanáticos y la belleza del paisaje itapuense. Neuville, por su parte, se mostró sorprendido por la cercanía de la gente y la calidez del trato.
Kajetanowicz y Katsuta también dejaron sus impresiones, resaltando no solo el entusiasmo del público, sino también la característica tierra colorada de la región, que ya se convirtió en una postal clásica para quienes visitan Paraguay por primera vez.
Tereré y costumbres que conquistan a los pilotos
Más allá de la competencia, varios de los corredores se animaron a compartir una experiencia típica: tomar tereré. En imágenes y videos publicados en sus redes se los vio disfrutando de la bebida tradicional, lo que generó aún más simpatía entre los fanáticos locales.
Este acercamiento a las costumbres paraguayas refuerza el lazo entre los protagonistas del Rally y el público. No se trata solo de una competencia deportiva, sino de un intercambio cultural que fortalece la identidad del evento.
Mientras tanto, los fanáticos no pierden la oportunidad de sacarse fotos con sus ídolos en cada pausa, demostrando que la pasión por el automovilismo en Paraguay trasciende generaciones. Niños, jóvenes y adultos se suman al ambiente festivo que invade Itapúa desde el inicio de la competencia.