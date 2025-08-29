Niños disfrutan de actividades recreativas en la plaza Mariscal Estigarribia

En esta jornada, desde la Dirección Departamental de Educación de Misiones desarrollaron el proyecto Javy’a Plásape en su segunda edición, donde los niños del nivel inicial de todas las instituciones educativas de San Juan Bautista pudieron disfrutar de una jornada llena de juegos y felicidad en la plaza Mariscal Estigarribia.

Al respecto, la técnica referente de Educación Inicial, Gloria Falcón, señaló que Javy’a Plásape es un proyecto que se viene desarrollando a nivel nacional, impulsado por el Ministerio de Educación y Ciencias, con un fin recreativo de los niños en un lugar fuera de las instituciones educativas.

“La intención de este proyecto es que los niños puedan salir de ese espacio cerrado de las instituciones educativas y que puedan compartir con sus pares en un espacio abierto, pero controlado, tanto por los docentes como por los adultos que acompañan a los chicos”, indicó.

Los niños pudieron disfrutar de diferentes actividades, tales como pintar, bailar, cantar y jugar con sus pares. “El proyecto va dirigido a los niños del nivel inicial, que serían prejardín, jardín y preescolar.

También la misma clase de actividades se estuvo replicando en los diferentes distritos del departamento, todo en el marco de los festejos por el Día del Niño”, concluyó la docente.