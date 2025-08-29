Piden a Peña mayor apoyo en búsqueda de compatriotas desaparecidos en Magallanes

Familiares de los desaparecidos en Magallenes, Chile, grabaron en el país trasandino un video dirigido al presidente Santiago Peña, en el que le solicitan su intervención directa en la búsqueda de tres connacionales cuyo paradero se desconoce tras el naufragio ocurrido el pasado 21 de agosto.

Hasta la fecha, solo el compatriota Juan Rojas fue rescatado con vida, mientras la búsqueda continúa este viernes.

En la grabación, Noemí Bogado, hermana de Joel Bogado y prima de Fernando y César González, tres de los desaparecidos, solicitó a Peña que intervenga brindando apoyo.

“Nosotros queremos hacer este video para pedirle apoyo a nuestro presidente del Paraguay, a Santiago Peña, para que alce la voz por nosotros, para que no nos dejen solos, Sabemos que está acá el cónsul, que está en su representación, pero nosotros queremos que él, como presidente, se pronuncie y alce la voz, porque vamos a necesitar su ayuda monetariamente”, dijo.

“Tenemos fe en que nuestros hermanos están vivos”

Bogado explicó que la comunidad paraguaya en Chile permanece unida solicitando que la búsqueda continúe y no se detenga, pese a que ya se superaron los días establecidos en los protocolos oficiales.

Según relató, las familias buscan incorporar especialistas en rastreo, con apoyo de perros y drones, aprovechando las condiciones climáticas favorables de los próximos días.

Sin embargo, señaló que estos recursos implican un costo elevado que actualmente están asumiendo de manera particular los allegados a las víctimas.

También resaltó que, aunque las autoridades chilenas han extendido el operativo más allá del plazo habitual, los familiares insisten en mantener la búsqueda activa y reforzarla con equipos adicionales.

Mantienen la esperanza

Manifestó que el grupo se mantiene unido, aferrado a la fe y la esperanza de encontrar con vida a sus seres queridos, del mismo modo en que ocurrió con el rescate de Juan Rojas.

“Creemos que están vivos, nosotros los esperamos vivos. Juan es un milagro y también creemos que nuestros hermanos también van a ser un milagro y que van a estar con nosotros vivos. Muchas oraciones, no importa las religiones, pedimos al cielo que el clima se mantenga favorable y que los guíe hasta ellos”, declaró.

El pedido final al presidente Peña

Los compatriotas recalcaron que no se trata solo de un acompañamiento simbólico, sino de un apoyo concreto en recursos y gestiones diplomáticas que permitan reforzar la búsqueda.

“Escucha que presidente del Paraguay nuestra petición, no nos abandones. Poné tu mano en tu corazón y apoyanos de todas las formas posibles, vos tenés la voz y sabés más que nosotros, podemos mover muchas cosas, llama que y movete a través de tu cónsul, ustedes sabrán a quién corresponda hacer el trámite, hacer todo. Hagan todo lo que esté en su mano, por favor, no nos dejen solos”, concluyó Bogado.