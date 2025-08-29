Continúa la búsqueda de paraguayos desaparecidos tras naufragio en Chile

Ayer se cumplió una semana del naufragio de la lancha Ana Belén, ocurrido el pasado 21 de agosto en aguas de Magallanes, Chile. El operativo de búsqueda cuenta con el despliegue de recursos por parte de la Gobernación Marítima de Puerto Williams y Punta Arenas, además del apoyo de pescadores y comunidades locales.

Hasta el momento, solo uno de los tripulantes, Juan Andrés Rojas Casco, fue rescatado con vida el 23 de agosto. Siguen con paradero desconocido sus amigos, Joel Bogado, César González y Fernando González.

La cónsul honoraria de Paraguay en Punta Arenas, María Lucía Fleitas de Ríos, junto con los familiares de los desaparecidos, expresaron gratitud a las autoridades marítimas, servicios de salud, Fiscalía, Oficina de Apoyo a Víctimas y a la comunidad magallánica por la solidaridad y acompañamiento constante.

A través de sus redes, la Armada de Chile relató que el pasado 24 de agosto se hallaron varios restos de la lancha naufragada, como chalecos salvavidas y algunas partes de la embarcación.

Búsqueda condicionada por el clima

La cónsul detalló que la labor de rastreo enfrenta dificultades debido al mal tiempo, que ha impedido el ingreso de brigadas terrestres y el uso de drones para cubrir sectores claves de la Bahía Sea. A pesar de ello, voluntarios y equipos especializados se mantienen en alerta para retomar las tareas de rescate en cuanto mejoren las condiciones.

También se destacó la colaboración de Aerolíneas DAP, que facilitó el traslado de un compatriota sobreviviente hasta Puerto Williams para aportar datos de ubicación a partir del testimonio de Juan Andrés.

La cónsul expresó que la comunidad paraguaya en Chile y familiares de los tripulantes piden mantener las oraciones para que el clima mejore y sea posible reanudar la búsqueda por tierra y mar. “Oramos para que más personas nos acompañen en estas peticiones y confiamos en que Dios nos guiará de la mejor manera”, dice el comunicado emitido.

Sobreviviente se mantiene esperanzado

Mientras tanto, el sobreviviente Juan Andrés Rojas Casco permanece internado y avanzando en su recuperación gracias a la asistencia médica en Puerto Williams y Punta Arenas.

La cónsul relató que lo visitó recientemente y le llevó algunos dibujos que le hicieron sus alumnos, conmovidos por la situación. “Él tiene fe de que nuestros compatriotas van a resistir”, manifestó.

