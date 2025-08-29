Piden nulidad de imputación y recusan a jueza en caso de supuesto abuso sexual en Quiindy

El docente imputado está siendo investigado por el Ministerio Público por presunto abuso sexual, cuya víctima sería una niña de 10 años que asiste los sábados al catecismo en un centro católico.

La defensa del detenido, integrada por los abogados Guido Cristaldo y María Paz Galván, presentó un incidente de nulidad contra el Auto Interlocutorio N.° 304/2025, mediante el cual la jueza Ramona Melgarejo hizo lugar al pedido de prisión preventiva formulado por el Ministerio Público.

Asimismo, los defensores recusaron a la magistrada, en lo que fue interpretado como una maniobra dilatoria.

Cuestionan actuación fiscal

Por su parte, el abogado Miguel Cabrera, representante legal de la familia de la menor, denunció que el caso está rodeado de irregularidades por un presunto mal procedimiento fiscal. Señaló que desde el inicio hubo sospechas, ya que la orden de detención no figuraba en el expediente ni en la Comisaría local.

La madre de la víctima también había hecho pública la situación, cuestionando que el fiscal no ordenó la detención del docente ni comunicó el procedimiento a la policía local, lo que recién ocurrió ayer, luego de que este medio divulgara la noticia.

Por su parte, la jueza Melgarejo, el docente ya había sido detenido el día anterior, pero el arresto no fue informado al Juzgado, ni por las autoridades de la comisaría local ni por la fiscalía.

Un informe formal fue solicitado al Ministerio Público en la mañana de este jueves y el fiscal lo hizo público luego de que los defensores del imputado presentaran los incidentes mencionados.

Aclaró que ambos incidentes serán resueltos por la Cámara de Apelación, que deberá decidir si da lugar a la nulidad del A.I. 304 y si aparta a la jueza de la causa.

Al respecto, el fiscal Cáceres defendió su actuación alegando que no contaba con la dirección exacta del docente y que, por esa razón, no pudo notificarlo para una indagatoria. Explicó que, al disponer de suficientes elementos probatorios, procedió directamente a la imputación y al pedido de prisión preventiva.

El agente del Ministerio Público afirmó que no existió ningún procedimiento irregular y que la causa cuenta con fundamentos sólidos para sostener tanto la imputación como la prisión preventiva. En cuanto a las acciones de la defensa, las calificó como “chicanas jurídicas”, pero aseguró que no existe impedimento legal para que la detención del docente se convierta en prisión preventiva.

Antecedentes del hecho

La supuesta víctima había contado a una compañera de escuela lo que sucedía en sus clases de catequesis. A través de la madre de esa compañera, la denunciante se enteró de los presuntos abusos. La madre relató que su hija solía inventar excusas y dolencias para no asistir a las clases de catecismo.

Al ser alertada, conversó con la menor, quien lloró y confirmó lo sucedido. La niña ya fue evaluada por una psicóloga del Ministerio Público.

El imputado permanecerá detenido en la Comisaría local a disposición del Ministerio Público.