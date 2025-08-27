Quiindy: imputan a director interino y solicitan prisión por abuso a menores

El director interino de una escuela pública de este municipio, Miguel Ángel Méndez Galván, de 55 años, quien se desempeña como catequista en una capilla del Gral. Bernardino Caballero de este municipio, fue denunciado por una madre tras supuestamente abusar de su hija.

La menor de 10 años había comentado a una compañera de la escuela lo que venía pasando en sus clases de catecismo, donde asistía los días sábado. La madre manifestó que a través de la mamá de la compañera se enteró de que su hija estaba siendo víctima de abuso sexual.

Lea más: Imputan y piden prisión preventiva para hombre que amenazó con machete a su hermana

Relató que su hija le había manifestado que no quería ir a catequesis e inventaba cualquier dolencia. Y que, al ser alertada por la mamá de su compañera, conversó con su hija, quien se echó a llorar.

La menor ya fue evaluada por una psicóloga del Ministerio Público. La madre dijo que le indigna que hasta ahora no se le haya detenido al director de una escuela y que supuestamente el denunciado sigue asistiendo de manera normal a la institución y a la capilla.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Madre pide que el supuesto abusador sea detenido

Exige que la Fiscalía ordene la detención del director, ya que sospecha que el fiscal aún no dispuso su arresto, y reclama que comparezca ante el Ministerio Público porque no declaró sobre el caso.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Esta situación le causó trauma a su hija que obligó a que sea asistida ahora por una psicóloga privada para poder superar lo que le pasó, manifestó la mamá de la víctima.

Por lo ocurrido, pide que antes de la audiencia de imposición de medidas que se le fijó al docente para el 5 de setiembre, el supuesto abusador sea detenido y que declare ante el Ministerio Público, y que se agregue su declaración al expediente remitido al Juzgado.

Lea más: Poda mortal en Quiindy: joven muere electrocutado al caer una rama sobre el tendido eléctrico

El fiscal Leonardo Cáceres señaló que el director ya fue imputado y dictó orden de detención, pero que hasta el momento los efectivos policiales no le están ubicando. Sin embargo, en la Comisaría local, aseguran que recién hoy recibieron la orden detención.

Dijo que imputó al hombre al tener elementos de convicción obrantes del supuesto hecho punible de abuso sexual en niños y solicitó a la Jueza de Garantía Ramona Melgarejo, prisión preventiva.