Imputan y piden prisión preventiva para hombre que amenazó con machete a su hermana

El detenido, Amado Falcón, de 45 años, fue imputado por el fiscal de la Unidad Penal N.º 2, Leonardo Cáceres, por el presunto delito de violencia familiar. El hecho ocurrió ayer en la compañía Comandante Peralta, en jurisdicción de este distrito.

Según la denuncia, Falcón habría atacado a su hermana, Liz Marcelina Ruiz Falcón, de 41 años, portando un machete y frente a los hijos menores de la víctima. Afortunadamente, el incidente no pasó a mayores.

La afectada relató que esta situación se repite casi a diario, desconociendo los motivos de la agresividad de su hermano. “Los días que toma se vuelve violento y me amenaza de muerte”, expresó.

De acuerdo al testimonio, en esta ocasión los hijos menores de la mujer intentaron cerrar un portón de alambre, conocido como “simbra”, para impedir el ingreso del agresor a la vivienda.

En ese momento, Falcón, ofuscado, comenzó a golpear el cercado con el machete, poniendo en riesgo a una de sus sobrinas que intentaba cerrar el acceso a la vivienda. La víctima filmó la escena como evidencia y solicitó auxilio a la Comisaría local.

La rápida intervención de agentes de la Policía Nacional, permitió la aprehensión de Falcón y la incautación del arma utilizada. El jefe de la Comisaría local, comisario principal Rubén Contreras, se constituyó en el lugar para realizar la intervención correspondiente. Tras la detención de Falcón, los intervinientes incautaron de su poder un machetillo.

El fiscal Cáceres solicitó a la jueza penal de garantías de este municipio, Ramona Melgarejo, la notificación del acta de imputación a Falcón. Además, argumentando la gravedad del hecho y la expectativa punitiva, requirió la aplicación de la prisión preventiva, invocando el “peligro de fuga”.

El Ministerio Público se reserva el derecho de ampliar la imputación en caso de surgir nuevos elementos de juicio respecto a la causa. La víctima, por su parte, recibirá asistencia y protección, de acuerdo con la Ley de Protección Integral a las Mujeres contra toda forma de violencia, según refiere el acta de imputación del fiscal Cáceres.