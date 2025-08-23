Policiales

Imputan y piden prisión preventiva para hombre que amenazó con machete a su hermana

QUIINDY. Un hombre fue detenido e imputado por violencia familiar luego de atacar con un machete a su propia hermana en la compañía Comandante Peralta. El hecho ocurrió frente a los hijos menores de la víctima, quien afortunadamente no resultó herida. El fiscal interviniente solicitó prisión preventiva para el sospechoso.

Por Emilce Ramírez
23 de agosto de 2025 - 19:55
Amado Falcón, de 45 años, fue imputado y enfrenta pedido de prisión preventiva por un caso de violencia familiar en Quiindy.
El detenido, Amado Falcón, de 45 años, fue imputado por el fiscal de la Unidad Penal N.º 2, Leonardo Cáceres, por el presunto delito de violencia familiar. El hecho ocurrió ayer en la compañía Comandante Peralta, en jurisdicción de este distrito.

Tras la detención de Amado Falcón, los intervinientes incautaron de su poder un machetillo.
Según la denuncia, Falcón habría atacado a su hermana, Liz Marcelina Ruiz Falcón, de 41 años, portando un machete y frente a los hijos menores de la víctima. Afortunadamente, el incidente no pasó a mayores.

La afectada relató que esta situación se repite casi a diario, desconociendo los motivos de la agresividad de su hermano. “Los días que toma se vuelve violento y me amenaza de muerte”, expresó.

De acuerdo al testimonio, en esta ocasión los hijos menores de la mujer intentaron cerrar un portón de alambre, conocido como “simbra”, para impedir el ingreso del agresor a la vivienda.

En ese momento, Falcón, ofuscado, comenzó a golpear el cercado con el machete, poniendo en riesgo a una de sus sobrinas que intentaba cerrar el acceso a la vivienda. La víctima filmó la escena como evidencia y solicitó auxilio a la Comisaría local.

La rápida intervención de agentes de la Policía Nacional, permitió la aprehensión de Falcón y la incautación del arma utilizada. El jefe de la Comisaría local, comisario principal Rubén Contreras, se constituyó en el lugar para realizar la intervención correspondiente. Tras la detención de Falcón, los intervinientes incautaron de su poder un machetillo.

En una captura del video se aprecia el momento en que los niños intentan cerrar el cercado de alambre para impedir el ingreso del agresor.
El fiscal Cáceres solicitó a la jueza penal de garantías de este municipio, Ramona Melgarejo, la notificación del acta de imputación a Falcón. Además, argumentando la gravedad del hecho y la expectativa punitiva, requirió la aplicación de la prisión preventiva, invocando el “peligro de fuga”.

El Ministerio Público se reserva el derecho de ampliar la imputación en caso de surgir nuevos elementos de juicio respecto a la causa. La víctima, por su parte, recibirá asistencia y protección, de acuerdo con la Ley de Protección Integral a las Mujeres contra toda forma de violencia, según refiere el acta de imputación del fiscal Cáceres.

