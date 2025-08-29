Nacionales

Vecinos de Itá Pytã Punta esperan soluciones por parte del nuevo intendente

Un grupo de vecinos de Itá Pytã Punta, liderado por Nilda Diarte, espera que el nuevo intendente de Asunción, Luis Bello, pueda dar una solución a las familias que viven en la zona y son amenazadas con desalojos. “De la intendencia de Nenecho no sabemos qué exactamente lo que querían”, mencionó.

Por ABC Color
29 de agosto de 2025 - 15:13
Vista de parte del peñasco de Itá Pytã Punta, donde se ubica el conocido mirador. A casi 9 meses de la alerta de derrumbe, el sitio sigue abandonado por la Municipalidad de Asunción.
Vista de parte del peñasco de Itá Pytã Punta, donde se ubica el conocido mirador.ARCENIO ACUÑA

Familias que viven en el barrio Itá Pytã Punta de Asunción recibieron recientemente una notificación de desalojo, pese a que ellos viven hace varios años ahí y tienen sus respectivas construcciones, según confirmó Nilda Diarte, una de las afectadas.

Según la mujer, la Municipalidad alega que el terreno en cuestión es territorio fiscal, pero los ciudadanos aseguran que cuentan con documentos de Catastro que demuestran que la propiedad aún está a nombre de un italiano, por lo que sería privado.

Nosotros nacimos, crecimos y nos malcriamos en la zona. Somos gente pobre, trabajadores, honestos; en redes sociales dicen que somos lacras, no es así, pagamos servicios. Gastamos un dineral para estar ahí para que de la noche a la mañana vengan y nos quieran sacar”, afirmó.

Vecinos piden soluciones al intendente

Otro punto que mencionó Diarte es que 15 familias contrataron a un abogado para tratar el caso ante la Municipalidad de Asunción; sin embargo, con la administración de Óscar “Nenecho” Rodríguez no hubo resultado alguno. Por esto, hoy buscaron reunirse con el nuevo intendente Luis Bello para dar a conocer sus reclamos y con la esperanza de respuestas.

"Nenecho" durante su visita al mirador de Ita Pyta Punta tras ser clausurado en el 2019.
