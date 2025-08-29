Vecinos de Itá Pytã Punta esperan soluciones por parte del nuevo intendente

Familias que viven en el barrio Itá Pytã Punta de Asunción recibieron recientemente una notificación de desalojo, pese a que ellos viven hace varios años ahí y tienen sus respectivas construcciones, según confirmó Nilda Diarte, una de las afectadas.

Según la mujer, la Municipalidad alega que el terreno en cuestión es territorio fiscal, pero los ciudadanos aseguran que cuentan con documentos de Catastro que demuestran que la propiedad aún está a nombre de un italiano, por lo que sería privado.

“Nosotros nacimos, crecimos y nos malcriamos en la zona. Somos gente pobre, trabajadores, honestos; en redes sociales dicen que somos lacras, no es así, pagamos servicios. Gastamos un dineral para estar ahí para que de la noche a la mañana vengan y nos quieran sacar”, afirmó.

Vecinos piden soluciones al intendente

Otro punto que mencionó Diarte es que 15 familias contrataron a un abogado para tratar el caso ante la Municipalidad de Asunción; sin embargo, con la administración de Óscar “Nenecho” Rodríguez no hubo resultado alguno. Por esto, hoy buscaron reunirse con el nuevo intendente Luis Bello para dar a conocer sus reclamos y con la esperanza de respuestas.

