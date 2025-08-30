Accidente fatal nuevamente en San Pedro de Ycuamandyyú

El nuevo caso de accidente de tránsito ocurrió alrededor de las 04:00, específicamente frente a la estación de servicios Petrochaco. La víctima fatal fue identificada como Alexander de Jesús López Sotto, paraguayo, de apenas 17 años, domiciliado en vida en la misma comunidad donde ocurrió el accidente. El joven conducía una motocicleta Kenton tipo cobrador, color negro, que quedó completamente destruida tras el impacto.

El otro involucrado es Isidro Martínez Balbuena, paraguayo, de 63 años, conductor del ómnibus marca Scania, año 2013, propiedad de la empresa La Santaniana S.A., quien resultó ileso y fue aprehendido preventivamente.

Según el relato del conductor, el joven motociclista circulaba en forma de zigzag y se cruzó repentinamente en el carril del ómnibus, lo que habría impedido evitar la colisión frontal. El colectivo quedó estacionado en la banquina izquierda con visibles daños en la parte frontal, lado derecho.

Al lugar acudieron agentes de patrulla y posteriormente el agente fiscal de turno, Abg. Juan Ramón Olmedo, junto con su equipo técnico, incluyendo a la médica forense Dra. Viviana Cantero, quien confirmó que la causa de muerte fue “politraumatismo”.

También se constituyó personal de Criminalística, bajo la dirección del Crio. Gustavo Ruiz Díaz. Ambos vehículos fueron incautados y trasladados a la sede policial, donde quedaron a disposición del Ministerio Público.

El conductor del ómnibus fue sometido a la prueba de alcoholemia por parte del inspector Eliseo Escobar, arrojando un resultado negativo (0,000 mg/l). Posteriormente fue trasladado al Hospital Regional para inspección médica y quedó recluido en la comisaría local, con libre comunicación, mientras avanza la investigación.

A las 06:40, por disposición fiscal, el cuerpo del joven fue entregado a su madre, Mirna Ramona López Sotto. La motocicleta fue remitida al Ministerio Público, mientras que el colectivo permanece bajo custodia policial.

Este nuevo accidente se suma a una larga lista de siniestros viales registrados en el departamento, generando creciente preocupación ciudadana por la inseguridad en las rutas y la alta mortalidad juvenil relacionada con motocicletas.