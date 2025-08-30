Obispo insta a vivir en santidad en fiesta de Santa Rosa

Durante el desarrollo de la celebración de la ceremonia religiosa en honor a Santa Rosa que se desarrolló frente al templo local, con presencia de autoridades nacionales, departamentales y distritales, como también del sector educativo e invitados especiales, monseñor Osmar López recordó que en este día se celebra mucha alegría: la fiesta de Santa Rosa, la primera flor de América. “Dice el Salmo 93 de la Biblia: La santidad es el adorno de tu casa, gente santa, que anda bien, con buenas obras, viviendo en una vida santa, son los verdaderos adornos de la Iglesia”.

Asimismo, manifestó que “Dios espera de nosotros que seamos santos como él lo es, porque de nada sirve acudir a la Iglesia, pero no queremos ser santos, entonces no hay razón de ser. Es ahí donde se escucha, este va a la Iglesia, pero es más malo que todos, miente y a veces dice la verdad. ¿Qué es lo que buscamos? La meta es ser santos, y por eso celebramos con mucha alegría una vida santa, como la vida de Santa Rosa".

En otro momento se preguntó a quién se quiere servir, si a los ídolos, a dioses extraños como el poder, el dinero, el placer. “Si no desean dar culto a Dios, deben elegir a quien desean dar culto. Una comunidad es grande cuando existen padres que guían y marcan a su familia a vivir en santidad. Practicando la caridad, el amor al prójimo, estamos demostrando que somos discípulos de Jesús".

Al término de la misa se realizó la tradicional procesión por las principales calles de la ciudad, acompañado de la imagen de Santa Rosa y de una gran cantidad de personas.

