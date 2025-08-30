Día del Policía: entre vocación y la lucha contra la corrupción

Hoy 30 de agosto se celebra el Día del Agente de Policía en Paraguay. Durante los actos conmemorativos, el director de la Policía de Asunción, comisario Juan Agüero, habló sobre el compromiso de la institución con la ciudadanía y el desafío de erradicar a quienes deshonran el uniforme.