Día del Policía: entre vocación y la lucha contra la corrupción

En el marco del Día del Policía en Paraguay, el comisario Juan Agüero, director de Policía de Asunción, destacó que la esencia de la labor policial se sostiene en la vocación de servicio y en el compromiso de trabajar por la seguridad ciudadana.
“Nosotros somos antes que nada servidores de la ciudadanía. El rol policial hoy en día tiene que ser el trabajo mancomunado policía-ciudadanía”, expresó Agüero. Relató que eso se logra a través de la colaboración con las comisiones vecinales y las distintas organizaciones civiles.
Con 33 años de servicio, el director policial afirmó que vestir el uniforme es un acto de orgullo y entrega, más allá de una simple salida laboral. “Es mi vocación, es una profesión que yo adopté para hacer el bien, para servirle a todo ciudadano de bien, a todos aquellos que necesitan de la policía. Es una vocación, no es solo una opción laboral”, resaltó.
El desafío pendiente: la corrupción
Agüero también se refirió a uno de los temas más sensibles que enfrenta la institución: la corrupción policial. “Cuando un policía cae por corrupción, no solo afecta a la institución, sino a toda la ciudadanía y al Gobierno. El único camino es comandar con el ejemplo y depurar nuestras filas”, planteó.
El jefe policial subrayó que la institución atraviesa un proceso constante de depuración interna para apartar a quienes deshonran el uniforme. “Aquellos que cometen actos de corrupción, por supuesto, no pueden estar en las filas policiales.”, sentenció.
Más allá de los desafíos, Agüero recordó también los sacrificios personales que implicó su carrera: cumpleaños, reuniones familiares y celebraciones que debió perderse. Sobre todo, recordó los cumpleaños de sus padres. “Creo que desde el cielo celebran conmigo este día”, reflexionó.