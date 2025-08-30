Fiscal general del Estado es coautor de libro con papá de Nenecho

El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, comparte la autoría de un libro con el padre Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-HC). Además, fueron camaristas en un Tribunal de Apelación. Estos vínculos echan sombra sobre el análisis que el Ministerio Público pudiera hacer sobre el informe final de la intervención a la gestión de Nenecho, que habla de “terribles prácticas ilegales”.