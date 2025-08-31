Este martes iniciará la Libroferia Encarnación

La Libroferia Encarnación arrancará este martes. Este año se espera la llegada de delegaciones de estudiantes de todo el departamento de Itapúa, quienes presentarán más de 70 proyectos de promoción de la lectura y tendrán la oportunidad de encontrarse y dialogar con reconocidos escritores nacionales e internacionales.

El acto inaugural se realizará el martes 2 de septiembre a las 18:00, mientras que la apertura de la feria de libros será a partir de las 13:00. El evento tendrá lugar en el Campus Urbano de la Unae.

Todas las jornadas cerrarán a las 22:00, pero, a partir del miércoles, abrirán a las 8:00, con acceso libre y gratuito al público.

El programa oficial confirma la presencia de destacados escritores paraguayos como Feliciano Acosta, Milia Gayoso Manzur, Javier Viveros, Bernardo Neri Farina, Ana Barreto, Mirta Roa y Andrés Colmán Gutiérrez.

XXI Edición

La Libroferia es tradición en Encarnación y un evento cultural reconocido a nivel país. Es un proyecto de responsabilidad social universitaria impulsado por el Instituto Superior de Educación Divina Esperanza desde el año 2005 y sostenido junto a la Unae y el Colegio Divina Esperanza.

La feria ofrecerá un espacio cultural con conferencias, charlas, presentaciones de libros, talleres infantiles, teatro, exposiciones y noches culturales.

Estarán presentes las principales editoriales y librerías del país, como El Lector, Servilibro, Intercontinental, El Libro en su Casa, Fundación en Alianza y Arandurã, junto con nuevas propuestas especializadas en literatura infantil y materiales didácticos.

Además, al término de esta edición se celebrará la 6ª Libroferia Colonias Unidas, del 8 al 10 de septiembre en el Centro Cultural Edwin Krug de Hohenau, en articulación con la municipalidad local.