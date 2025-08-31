IPS asegura que solo el 10% de los medicamentos esenciales están en falta

Ante la constante queja de los asegurados del IPS por la falta de medicamentos, como paracetamol o diclofenac, el gerente de Salud, Derlis León, confirmó que actualmente cuentan con al 90% del vademécum (listado de medicamentos esenciales) para los pacientes.

“Tenemos fluctuaciones en el stock por diferentes razones, o razones administrativas, o razones de provisión también en algún momento de los proveedores, pero hoy nosotros estamos contando con más del 90% de todo este listado de medicamentos, pero cuando falta un medicamento es el 100% para el asegurado o para su familia”, precisó.

En cuanto a medicamentos oncológicos, de más de los 130 ítems incorporados en la lista, hay en stock más del 93%, además de la compensación de servicios que realiza el IPS con el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, con el que complementan medicamentos que no tienen en stock cuando enfrentan amparos presentados por pacientes o familiares de estos.

Sitagliptina es uno de los medicamentos más demandados, según denuncias realizadas a nuestro diario. La misma sirve para el tratamiento de la diabetes. León dijo que la falta de este medicamento y otros se debe a una protesta dentro del proceso licitatorio, pero serían repuestos en el stock en semanas más.

Problemas de distribución y recetas

Otras de las quejas frecuentes es que gran parte de los medicamentos no se encuentran en las clínicas periféricas de IPS.

A esta situación, Derlis León respondió que están trabajando para lograr una mejor distribución y también recomendó a sus propios colegas que traten de recetar medicamentos con nombres genéricos y con los que cuenten dentro del vademécum, ya que otro problema que tienen es con los nombres comerciales de los medicamentos, o recetan fármacos que no están incluidos en el listado.

El martes último, el gerente de abastecimiento y logística del IPS, Jaime Caballero, confirmó el faltante de 48 ítems del vademécum y que el mismo se debía a cuestiones que tendrían relación a la falta de materia prima o importación de los mismos.

Tanto Caballero como León - quien asumió hace tres meses - coinciden en que actualmente se realiza el proceso administrativo para completar el stock de los medicamentos esenciales. Mientras, los pacientes y sus familias siguen sufriendo los faltantes.