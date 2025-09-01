Nacionales

Campesinos de Misiones invitan a ministro Carlos Giménez a trabajar con ellos para conocer la realidad

SAN JUAN BAUTISTA, Misiones. Tras la manifestación campesina de la semana pasada, se llevó a cabo la firma de un convenio con las autoridades para la asistencia a los productores campesinos. En ese sentido, uno de ellos, pidió al ministro de Agricultura y Ganadería, Carlos Giménez, que venga a trabajar con ellos aunque sea por un año, para que pueda ver la realidad que están viviendo, ya que el mismo se mostró reacio a la entrega de víveres para la asistencia a los más de 14.000 miembros de la Organización Campesina de Misiones.

Por Jesús Riveros
01 de septiembre de 2025 - 10:12
Productores de Misiones instan al ministro Carlos Giménez a vivir un año como agricultor para comprender sus necesidades.
Productores de Misiones instan al ministro Carlos Giménez a vivir un año como agricultor para comprender sus necesidades. Los campesinos se movilizaron la semana pasada.Jesús Riveros

La semana pasada, los miembros de la Organización Campesina de Misiones (OCM) realizaron una movilización con cierre de ruta, exigiendo varios puntos que el Gobierno Nacional se había comprometido a cumplir y no lo estaba haciendo.

Los puntos son: pago del programa de Fortalecimiento de la Agricultura Familiar, que incluye la preparación de suelo, entrega de kits de víveres y kits de semillas con los respectivos insumos.

Lea más: Firman acuerdo interinstitucional para beneficiar la agricultura familiar en Misiones

En ese sentido, las autoridades realizaron la firma de un convenio para asistir a los integrantes de la OCM, pero los mismos piden al ministro de Agricultura y Ganadería, Carlos Giménez, que venga a trabajar con ellos aunque sea un año, para conocer la realidad.

“Se realizó la firma del convenio y se está avanzando para el desembolso de los fondos para el pago a las empresas tercerizadas para la preparación de suelo”, señaló Marta Pavón, dirigente campesina.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Campesinos advierten que, si no se cumple con la asistencia prometida para finales de setiembre, volverán a manifestarse con cierre de ruta.
Los campesinos movilizados advierten que si no cumplen con la asistencia prometida para finales de setiembre, volverán a manifestarse con cierre de ruta.

“También están viendo la entrega de los kits de víveres, aunque al ministro Carlos Giménez no le gustó la idea y, en ese sentido, yo quiero que por un año sea agricultor y pobre para que pueda ponerse en nuestros zapatos, ver nuestra realidad”, agregó Pavón.

Por su parte, el dirigente campesino Ramón Benítez agregó que las movilizaciones están en un cuarto intermedio hasta finales de septiembre, ya que tienen un compromiso de entrega de víveres desde el 20 del mismo mes. “Y si no cumplen con este compromiso, nuevamente saldremos a manifestarnos”, dijo.

Enlace copiado